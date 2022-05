Il mese di maggio si apre con nove nuovi film in uscita nelle nostre sale cinematografiche.

Film al cinema dal 5 maggio: uscite italiane

Presentato in anteprima al Bif&st di Bari “Settembre“, è un opera prima di Giulia Louise Steigerwalt con Barbara Ronchi e Fabrizio Bentivoglio tra i protagonisti. Il film racconta la storia di tre protagonisti, che si accorgono di non aver condotto fino ad allora l’esistenza sognata, ma credono nella possibilità di un cambiamento, in una felicità ancora lontana, ma forse possibile.

Un altro esordio dietro la macchina da presa è quello di Claudia Gerini che dirige e interpreta “Tapirulàn”. Protagonista della pellicola è Emma che mentre fa counseling online, corre ininterrottamente sul suo tapis roulant. La donna, nonostante un lavoro che la soddisfi, si tiene in un equilibrio precario, che crolla fragorosamente quando nella sua vita irrompe sua sorella, dopo decenni di silenzio.

Tratto dal libro omonimo scritto da Bruno Contini, “La grande guerra del Salento” è un film diretto da Marco Pollini. Ambientato nel secondo dopoguerra in Salento gli abitanti di due paesini, Supersano e Ruffano entrano in conflitto. A muovere le inimicizie delle persone che vivono in queste due realtà sono i desideri di potere, i deliri di onnipotenza, la follia e una partita di pallone.

Lino Banfi, Greg e Andrea Roncato sono i protagonisti della commedia diretta dall’esordiente Chiara Sani “Vecchie canaglie”. La casa di riposo Villa Matura sta per essere messa all’asta dall’avida proprietaria. Questa scelta mette in pericolo la vita di sei anziani ospitati dalla piccola struttura. Questi saranno disposti a rischiare il tutto per tutto, reagendo con vigore e ingegnandosi per trovare una soluzione al loro problema.

“Criminali si diventa” è una commedia diretta da Luca Trovellesi Cesana e Alessandro Tarabelli con Ivano Marescotti, Lodo Guenzi e Martina Fusaro tra i protagonisti. Il film racconta la storia di un gruppo di persone con un talento particolare che cercherà di rubare un quadro dal valore inestimabile. A guidare il colpo ci penserà Enzo, un esperto nel ramo, convinto da sua nipote a ripetere il colpo che aveva già tentato in passato.

Film al cinema dal 5 maggio: le altre uscite

“Gli Stati Uniti contro Billie Holiday“, il film diretto da Lee Daniels racconta la vera storia della leggendaria cantante blues e jazz Billie Holiday, che con la sua voce e il suo stile unico e inconfondibile ha contribuito a formare la musica popolare americana. In particolare si fa riferimento all’episodio del 1939 quando la cantante compose una canzone diversa dalle altre, “Strange Fruit”. Brano questo che condannava coraggiosamente la storia del linciaggio dei neri negli Stati Uniti.

“Il Naso o la Cospirazione degli Anticonformisti” è un film d’animazione russo diretto dal maestro Andrey Khrzhanovsky. Tratto da “Il Naso” di Nikolaj Gogol e dall’omonima opera buffa di Dmitrij Šostakovič la pellicola celebra quegli artisti che seppero opporsi, subendone le conseguenze, alle imposizioni del regime di Stalin.

Selezionato al Festival di Cannes e dopo aver ricevuto molti premi in Israele esce questa settimana al cinema “Noi due” diretto da Nir Bergman. La pellicola è un road movie israeliano che segue la storia del legame tra un padre e un figlio speciale, tra amore, autismo e libertà.

“L’audizione” è un film drammatico diretto da Ina Weisse con Nina Hoss, Sophie Rois e Thorsten Merten protagonisti. Anna è un’insegnante di violino al conservatorio con un marito liutaio e un figlio promettente. La sua vita cambia quando incontra Alexander, un giovane con un incredibile talento, per aiutarlo a partecipare ad un’audizione che potrebbe cambiargli la vita. L’attenzione di Anna sarà rivolta interamente al giovane tralasciando la sua famiglia e la sua carriera.

P.S. Questa settimana si ritorna nel multiverso della Marvel con “Doctor Strange nel Multiverso della Follia” in uscita nelle sale da ieri. L’ultimo blockbuster della Disney sarà diretto da Sam Raimi con Benedict Cumberbatch di nuovo protagonista e sarà ambientato dopo gli eventi di “Spiderman: No Way Home”.

Tomas Barile

05/05/2022