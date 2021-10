"Spider-Man: No Way Home" è un film diretto da Jon Watts, terzo capitolo del franchise targato Marvel/ Sony, ventisettesimo film del Marvel Cinematic Universe, sequel di "Spider-Man: Far from Home" (2019). Nella calzamaglia del supereroe troviamo ancora una volta Tom Holland, affiancato da Zendaya che tornerà ad interpretare Michelle Jones. Figurano inoltre Benedict Cumberbatch nel ruolo di Doctor Strange, Alfred Molina alias Otto Octavius / Dottor Octopus, Willem Dafoe nel ruolo di Norman Osborn / Goblin, Marisa Tomei in quello di May Parker, Jamie Foxx nei panni di Electro.

Spider-Man: No Way Home, la trama

Dopo che in "Spider-Man: Far From Home" Mysterio ha rivelato al mondo intero la vera identità di Spider-Man, Peter Parker non riesce più a tenere separate la vita privata e quella da supereroe.

Peter decide così di chiedere aiuto a Doctor Strange, affinchè lo aiuti a far dimenticare agli esseri umani la sua vera natura, ma non tutto va per il verso giusto e Spider-Man si ritrova a dover combattere nemici provenienti da altri universi.

La fase 4 del Marvel Cinematic Universe

"Spider-Man: No Way Home" rientra nella Fase 4 dell’Universo Cinematografico Marvel. La fase tre è giunta a conclusione con "Avengers: Endgame" e "Spider-Man: Far From Home" nel 2019, che ha chiuso il lungo ciclo di storie, chiamato Saga dell’Infinito, iniziato nel lontano 2008 con "Iron Man".

La Fase Quattro realizza una sorta di storytelling che si muove tra cinema e televisione, grazie anche alla piattaforma di streaming Disney+, e porta avanti una sorta di esperimento. Nelle pellicole della Fase quattro infatti vedremo diversi supereroi che agiranno in una complicata rete di trame e sottotrame.