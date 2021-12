"Doctor Strange nel Multiverso della Follia" diretto da Sam Raimi è il sequel di "Doctor Strange" del 2016. Nel cast ritroviamo Benedict Cumberbatch nei panni del protagonista, affiancato da Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams e Chiwetel Ejiofor. Si unisce a loro Xochitl Gomez, che interpreta America Chavez, un nuovo personaggio dei fumetti amato dai fan.

La storia del film è collegata a quella di WandaVision e di "Spider-Man: No Way Home" ed è una corsa attraverso il Multiverso con Doctor Strange, il suo fidato amico Wong e Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch. Il film rientra nella Fase 4 dell'Universo Cinematografico Marvel.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: la trama

"Doctor Strange" chiede l’aiuto di Wanda Maximoff aka Scarlet Witch (Olsen) per riuscire ad avere la meglio in questa nuova avventura attraverso il Multiverso. Insieme a loro anche Wong (Benedict Wong), l’amico fidato del potente e grande stregone.

La produzione del film

Le riprese di "Doctor Strange nel Multiverso della Follia" dovevano iniziare a maggio 2020, tuttavia a marzo tutte le produzioni dei Marvel Studios sono state sospese per il Covid-19. Nonostante i lavori di pre-produzione non siano stati interrot,ti si è dovuto attendere il 4 novembre del 2020 per poter girare a Londra.

Il protagonista Benedict Cumberbatch ha iniziato a lavorare per il film dopo aver terminato le riprese di "Spider-Man: No Way Home", cominciate ad Atlanta sempre nel novembre 2020.

Una nuova interruzione si è verificata il 6 gennaio 2021 sempre a causa dell'aumento di casi COVID-19 nel Regno Unito. A metà marzo il lavoro è ricominciato fino al 17 aprile.