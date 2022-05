Regia: Ina Weisse

Cast: Nina Hoss, Simon Abkarian, Jens Albinus, Ilja Monti, Serafin Mishiev, Sophie Rois, Thorsten Merten, Franziska Fauth, Johannes Kittel, Winnie Böwe, Alexander Hörbe, Ruth Bickelhaupt

Genere: Drammatico, colore

Durata: 99 minuti

Produzione: Germania, Francia, 2019

Distribuzione: PFA Films ed Emme Cinematografica

Data di uscita: 05 maggio 2022

“L'audizione" è un film di genere drammatico del 2019 diretto da Ina Weisse con Nina Hoss e Simon Abkarian. Il film è stato presentato in concorso al Bifest 2020. La canzone che Philippe Bronsky canta all'inizio, "Le Temps des Cerises", era l'inno della Comune di Parigi.

“Nina Hoss ha fatto suo il personaggio di Anna, si è addirittura esercitata anche con il violino che non è una cosa semplice per chi non lo ha mai suonato”, ha spiegato la regista al pubblico del Bif&st.

“Anna ha standard alti, è una perfezionista implacabile e lotta per tutto questo – ha dichiarato Ina Weisse a Bari – il suo allievo è come un’estensione del suo braccio. Più che preoccuparsi del suo futuro Anna è più preoccupata per sé stessa. Il mondo della musica, in questo senso, che è molto orientato alla competizione per raggiungere l’eccellenza, era lo sfondo ideale per raccontare questa storia”.

L’audizione : la trama

“L'audizione" racconta la storia di Anna Bronsky (Nina Hoss), violinista e insegnante presso il Conservatorio locale, incaricata insieme ai suoi colleghi di partecipare alle ammissioni per il nuovo anno. Quando davanti la commissione si presenta Alexander (Ilja Monti), tutti i professori decidono di scartarlo, a parte lei, che intravede nel giovane del talento. Decide quindi di preparare lei stessa lo studente per l'esame finale, ma lo studio e le lezioni ad Alexander che forniscono la maggior parte del suo tempo ed è così che Anna si ritrova a trascurare la sua famiglia. Non trascorre più del tempo con il figlio Jonas (Serafin Mishiev), che studia violino e gioca a hockey sul ghiaccio, e ignora sempre più suo marito, il liutaio Philippe (Simon Abkarian), innamoratissimo di lei. Mentre l'audizione di Alexander si avvicina sempre più, l'insegnante porta il giovane a compiere sempre più esecuzioni virtuosistiche, fino a quando il giorno dell'esame non accade qualcosa che avrà serie conseguenze per tutti loro...