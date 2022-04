Regia: Marco Pollini

Cast: Marco Leonardi, Paolo De Vita, Pino Ammendola, Uccio De Santis, Valerio Tambone, Lucrezia Scamarcio, Riccardo Lanzarone, Martina Difonte, Fabius De Vivo, Rossana Cannone, Michele Vigilante, Loretta Micheloni, Stefania Ciccarelli, Giuseppe Ninno (Mandrake), Fabrizio Saccomanno, Andrea Scardigno, Serena D'Amato e Luca Pastore

Genere: Drammatico

Durata: 93 minuti

Distribuzione: Ahora! Film

Data di uscita: 05 maggio 2022

"La grande guerra del Salento" è un film diretto da Marco Pollini, realizzato con il contributo dell’Apulia Film Found di Apulia Film Commission e Regione Puglia. La pellicola è tratta dal libro "La Grande Guerra del Salento" di Bruno Contini.

La grande guerra del Salento: la trama

"La Grande Guerra del Salento" è ambientato nel secondo dopoguerra

in Salento dove entrano in conflitto gli abitanti di due paesini, Supersano e Ruffano. A muovere le inimicizie delle persone che vivono in queste due realtà sono i desideri di potere, i deliri di onnipotenza, la follia e... una partita di pallone.

Le squadre di calcio del Supersano e del Ruffano fanno da contraltare alla guerra tra due uomini: Ernesto, un imprenditore agricolo che figura come presidente della prima squadra, e Alfredo che è presidente della seconda e ha alle spalle un passato di generale fascista.

A questo contesto negativo fa da sfondo l'amore tra Giulio e Agnese e l'amicizia che li unisce ad un'altra coppia di giovani, Giovanna e Antonio.

Note di regia

"La Grande Guerra del Salento" è un film di lacrime, sudore, sangue ma anche di amore e passione.

Raccontiamo un mondo sconosciuto, il dopoguerra nel basso Salento. Una storia vera che in

pochi conoscono. Raccontiamo le origini del tifo, la passione per il calcio, l’amore per il proprio

paese, la rivalità e il desiderio di vendetta e di rivalsa verso gli “amici” del paese vicino.

Ho messo insieme un cast di attori particolarmente affiatati e appassionati, ma anche tre maestri del

cinema come: Marco Leonardi, Paolo de Vita e Pino Ammendola. Ma anche veri e propri mostri

sacri dello spettacolo in Puglia: Uccio De Santis, Fabrizio Saccomanno e Giuseppe Ninno in arte

Mandrake.” Accanto a questi talentuosi attori figurano emergenti come: Valerio Tambone, Martina Difonte, Lucrezia Scamarcio, Rossana Cannone e Riccardo Lanzarone, che hanno dato veramente il massimo.