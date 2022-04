Titolo originale: The United States vs. Billie Holiday

Regia: Lee Daniels

Cast: Andra Day, Garrett Hedlund, Natasha Lyonne, Tyler James Williams, Tone Bell, Trevante Rhodes, Rob Morgan, Dana Gourrier, Evan Ross, Da'Vine Joy Randolph

Genere: Biografico

Durata: 30 minuti

Produzione: USA, 2021

Distribuzione: Bim Distribuzione

Data di uscita: 05 maggio 2022

"Gli Stati Uniti contro Billie Holiday", il film diretto da Lee Daniels, già candidato al Premio Oscar per “Butler”, racconta la vera storia della leggendaria cantante blues e jazz Billie Holiday, che con la sua voce e il suo stile unico e inconfondibile ha contribuito a formare la musica popolare americana. Il film è ispirato al libro di Johann Hari "Chasing the Scream: The First and Last Days of the War on Drugs. Billie Holliday morì nel 1959 a soli 44 anni, col corpo devastato dalla droga. Il film ha ottenuto 1 candidatura a Premi Oscar, 2 candidature e vinto un premio ai Golden Globes, 3 candidature a Critics Choice Award.

Gli Stati Uniti contro Billie Holiday : la trama

"Gli Stati Uniti contro Billie Holiday, in particolare, racconta di un episodio drammatico che segnò la tormentata vita dell'artista. Nel 1939 compose una canzone diversa dalle altre: "Strange Fruit", brano che condannava coraggiosamente la storia del linciaggio dei neri negli Stati Uniti e che fu un successo inaspettato. Da quel momento Billie Holiday (Andra Day) venne presa di mira dal Dipartimento Federale dei Narcotici con un'operazione sotto copertura. Il governo vedeva quella canzone come una minaccia e temeva che avrebbe galvanizzato la rabbia dei neri americani. Per questa ragione, l'FBI ingaggiò contro la donna una battaglia personale, legando la sua tossicodipendenza a motivi razziali. Il film evidenzia anche alcuni aspetti della complessa relazione d'amore tra Billie Holiday e Jimmy Fletcher (Trevante Rhodes), l'agente nero incaricato di seguire i suoi movimenti.