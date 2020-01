Ultimo appuntamento di questo mese con sette nuovi film in uscita nelle nostre sale cinematografiche.

Film al cinema dal 30 gennaio: made in Hollywood

Candidato a due premi Oscar esce questa settimana al cinema “Judy” di Rupert Goold con la vincitrice del Golden Globe Renée Zellweger protagonista. Il film biografico sulla diva Judy Garland segue gli ultimi anni della vita dell’attrice, ballerina e cantante durante un suo tour a Londra. Prematuramente scomparsa e dotata di un talento tale da essere consacrata come un’icona indimenticabile di Hollywood.

Michael B. Jordan, Brie Larson e Jamie Foxx sono i protagonisti del film “Il diritto di opporsi” sceneggiato e diretto da Daniel Cretton. La pellicola racconta le drammatiche vicende giudiziarie dell’avvocato e attivista per i diritti sociali Bryan Stevenson, fondatore dell’organizzazione no-profit “Equal Justice Initiative“.

Per gli amanti del genere Monster-Movie esce questa settimana “Underwater” con Kristen Stewart e Vincent Cassel. Un gruppo di ricercatori lavora in una base sul fondale dell’oceano a sette miglia di profondità. Le loro trivelle provocano un terremoto che rischia di spazzare via l’intera base, mettendo a repentaglio le loro vite. Mentre cercano di sopravvivere per tornare alla superficie, capiscono che il terremoto non è l’unica minaccia alla loro salvezza: le trivelle hanno risvegliato qualcosa, nelle profondità dell’oceano.

Robert Downey Jr. torna sul grande schermo con la pellicola “Dolittle” diretta da Stephen Gaghan. Il film segue le vicende del veterinario più famoso del mondo, capace di parlare direttamente con gli animali.

Film al cinema dal 30 gennaio: le uscite nostrane

Questa settimana segna il ritorno nelle sale anche del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo con la loro nuova commedia “Odio l’estate”. Il film segue le vicende di tre famiglie diverse che dovranno passare le vacanze estive insieme sotto lo stesso tetto. Le loro rispettive abitudini porteranno presto a un’inevitabile e spassosissimo scontro tra famiglie.

“Villetta con ospiti” è un dramma diretto da Ivano De Matteo con Marco Giallini protagonista. Ambientato in un piccolo paese del Nord Italia, il film racconta la storia di una famiglia borghese nell’arco di ventiquattro ore.

“Una storia d’arte” di Marco Pollini racconta la storia di Elvira, una settantenne borghese viziata e il giovane e iracondo ventenne Antonio, legati da una profonda passione per i quadri e per l’arte.

30/01/2020

Tomas Barile