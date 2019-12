Titolo originale: Just Mercy

Regia: Destin Daniel Cretton

Cast: Michael B. Jordan, Brie Larson, Jamie Foxx, O'Shea Jackson Jr., Tim Blake Nelson

Genere: Drammatico, colore

Durata: 136 minuti

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 30 gennaio 2020

"Il diritto di opporsi", sceneggiato e diretto da Daniel Cretton, racconta le drammatiche vicende giudiziarie dell'avvocato e attivista per i diritti sociali Bryan Stevenson. Tratto dal libro autobiografico "Just Mercy: a story of justice and redemption", scritto dallo stesso Stevenson nel 2014.

Il diritto di opporsi (2019): chiedere giustizia

Walter MacMillan, che nel film ha il volto di Jamie Foxx ("Django Unchained", "Collateral", "The Amazing Spiderman 2"), è stato condannato a morte. Walter è accusato dell'omicidio di una ragazza di 18 anni, bianca. Le testimonianze, estorte con la violenza dalla polizia, lo inchiodano.

L'avvocato Bryan Stevenson, interpretato da Michael B. Jordan ("Black Panther", "Creed"), non rinuncia a difendere il suo assistito, nonostante abbia l'intero sistema giudiziario contro. Aiutato dalla collega Eva (Brie Larson, "Captain Marvel"), crede nell'innocenza di Walter e lotterà fino alla fine per dimostrarlo.

Tratto da una storia vera

Bryan Stevenson, quando si è ritrovato a lavorare sul caso MacMillian, era alle prime armi. Neo laureato ad Harvard, giovane rampante con una carriera brillante e remunerativa ad attenderlo, ha scelto invece di lottare contro le ingiustizie.

Proprio con il caso McMillan, Stevenson ha avuto il suo battesimo del fuoco. Una battaglia resa più ardua dai pregiudizi razziali intorno al condannato: il figlio di MacMillian era sposato con una donna bianca in uno Stato, l'Alabama, dove i pregiudizi razziali sono ancora molto radicati.

L'avvocato Bryan Stevenson è il fondatore dell'organizzazione no-profit "Equal Justice Initiative". Nella sua carriera ha assistito decine di persone in attesa nel braccio della morte.