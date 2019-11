Underwater (2020)

Regia: William Eubank

Cast: Kristen Stewart, Jessica Henwick, T.J. Miller, Vincent Cassel, Mamoudou Athie

Genere: Action - horror, colore

Durata: n/d

Distribuzione: 20th Century Fox

Data di uscita: 23 gennaio 2020

in "Underwater" Kristen Stewart e Vincent Cassel si ritrovano alle prese con i mostri marini, in un horror adrenalinico che segna l'esordio del regista William Eubank nel cinema mainstream.

Il film segue lo schema tipico degli slasher-movie, con un mostro ignoto e implacabile che, risvegliatosi, perseguita i protagonisti, uccidendoli ad uno ad uno fino a giungere all'inevitabile scontro finale con l'ultimo sopravvissuto.

Underwater: a 7 miglia dalla superficie

Un gruppo di ricercatori lavora in una base sul fondale dell'oceano a sette miglia di profondità. Le loro trivelle provocano un terremoto che rischia di spazzare via l'intera base, mettendo a repentaglio le loro vite.

Mentre cercano di sopravvivere per tornare alla superficie, capiscono che il terremoto non è l'unica minaccia alla loro salvezza: le trivelle hanno risvegliato qualcosa, nelle profondità dell'oceano. Una creatura ostile che inizierà a mietere le sue vittime, uccidendo i ricercatori uno alla volta.

Cast & crew

Il regista William Eubank si era fatto notare nel 2014 con il thriller di fantascienza a basso budget "The Signal", nel quale lavoravano Laurence Fishburne ("Matrix", "John Wick 2" e "John Wick 3"), Olivia Cooke ("Ready Player One") e Brenton Thwaites ( il Dick Grayson della serie DC - Netflix "Titans").

Stavolta il film è capitanato da Kristen Stewart, qui nelle vesti di ricercatrice alle prese con una creatura sottomarina implacabile e micidiale.

In vista dell'uscita nelle sale, Kristen Stewart, che aveva terminato le riprese circa due anni fa, ha rivelato di attendere con ansia la reazione del pubblico al film: "Sono entusiasta. Non credo di aver mai fatto un film di questa portata, prima." Le riprese, a detta dell'attrice, sono state veramente estenuanti. Però lei non vede l'ora di rivederne il risultato sul grande schermo.