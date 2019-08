Regia: Massimo Venier

Cast: Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Lucia Mascino, Carlotta Natoli, Maria Di Biase, Davide Calgaro, Ilary Marzo, Melissa Marzo, Sabrina Martina, Edoardo Vaino, Massimo Ranieri, Michele Placido

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2020

Distribuzione: Medusa Film

Data di uscita: 30 gennaio 2020

“Odio l’estate” segue le vicende di tre famiglie diverse che dovranno passare le vacanze estive insieme sotto lo stesso tetto. Aldo, Giovanni e Giacomo sono completamente diversi tra loro, c’è il precisino con un’attività in via di fallimento, un medico alle prese con un figlio che non vuole sentirlo e un ipocondriaco con la passione per la musica di Massimo Ranieri. I tre prima di questa vacanza neanche si conoscevano e ora dovranno condividere lo stesso mare, la stessa spiaggia e soprattutto la stessa abitazione. Le loro rispettive abitudini porteranno presto un’inevitabile e spassosissimo scontro tra famiglie.

Odio l’estate: il ritorno del trio

Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti dopo tre anni dal loro ultimo film tornano a collaborare diretti da Massimo Venier in una nuova pellicola che ricalca in qualche modo i loro grandi successi passati.

Negli ultimi anni i tre componenti del trio avevano percorso strade differenti, Aldo è stato protagonista della pellicola diretta da Enrico Lando “Scappo a casa”, Giovanni si è concentrato nella pubblicazione del suo ultimo libro “Niente panico, si continua a correre”, mentre Giacomo ha portato in teatro un suo nuovo spettacolo.

“Odio l’estate” segna anche il ritorno di Massimo Venier dietro la macchina da presa dopo aver firmato i maggiori successi del trio come “Chiedimi se sono felice” e il grande esordio cinematografico “Tre uomini e una gamba” del 1997.

Le riprese del film sono iniziate nel giugno del 2019 tra la Puglia e la Lombardia per una durata di otto settimane.

Prodotto da Paolo Guerra con il sostegno di Fondazione Apulia Film Commission, la pellicola sarà distribuita nelle nostre sale cinematografiche da Medusa Film.