“The Voyage of Doctor Dolittle” segue le vicende del veterinario più famoso del mondo, capace di parlare direttamente con gli animali. Basato sulla serie di romanzi scritti dal britannico Hugh Lofting durante la prima guerra mondiale, il primo adattamento cinematografico risale al 1967 con un musical interpretato da Rex Harrison. Nel 1998 e nel 2001 il protagonista diviene Eddie Murphy con una commedia per famiglie che avrà anche tre sequel distribuiti solo in home video dove sarà la figlia del celebre dottore la protagonista.

The Voyage of Doctor Dolittle: un cast eccezionale

“The Voyage of Doctor Dolittle” è una commedia diretta da Stephen Gaghan, già autore di film come “Syriana” nel 2005 e “Gold – La grande truffa” nel 2016.

Per interpretare il celebre veterinario in questo sesto adattamento è stato chiamato il protagonista dell’Universo Cinematografico Marvel Robert Downey Jr. (“Avengers: Endgame” di Anthony e Joe Russo, “The Judge” di David Dobkin) affiancato da Antonio Banderas (“Dolor y gloria” di Pedro Almodóvar, “La musica del silenzio” di Michael Radford) e Michael Sheen (“40 sono i nuovi 20” di Hallie Meyers-Shyer, “L'incredibile vita di Norman” di Joseph Cedar).

Nella versione originale del film i vari animali sono stati doppiati da un cast sorprendente come Emma Thompson nel ruolo del pappagallo del Dottor Doolittle, John Cena nel ruolo di un orso polare, Marion Cotillard nel ruolo di una volpe, Ralph Fiennes in quello di una tigre e Tom Holland in quello di un cane.

“The Voyage of Doctor Dolittle” prodotto dall’Universal Pictures doveva uscire in principio durante il mese di maggio del 2019 ma è stato posticipato per evitare la competizione con i grandi blockbuster.