Regia: Ivano De Matteo

Cast: Marco Giallini, Michela Cescon, Massimiliano Gallo, Erika Blanc, Cristina Flutur, Vinicio Marchioni, Bebo Storti, Monica Billiani, Tiberiu Dobrica

Genere: Drammatico, colore

Durata: 88 minuti

Produzione: Italia, 2020

Distribuzione: Academy Two

Data di uscita: 30 gennaio 2020

“Villetta con ospiti” è un dramma diretto da Ivano De Matteo, ambientato in un piccolo paese del Nord Italia, che racconta la storia di una famiglia borghese nell’arco di ventiquattro ore.

Villetta con ospiti: il lato oscuro della provincia

Un solo giorno per descrivere una famiglia borghese e una ricca cittadina del nord Italia. Durante il giorno i mariti e le loro rispettive mogli ostentano ricchezze e lussi ai tavolini dei caffè.

Ma di notte la storia indugia nel noir e smaschera la finta facciata che nasconde un agghiacciante gioco di prepotenze e abusi. I sette vizi capitali incarnati dai sette diversi protagonisti si mostrano in totale schiettezza e inquietante lucidità davanti allo spettatore.

Il regista

Ivano De Matteo è un regista, attore e documentarista. Diplomato al laboratorio teatrale "Il Mulino di Fiora", può vantare una lunga esperienza in campo cinematografico, teatrale e televisivo, alla costante ricerca di un linguaggio personale.

Nel ‘93 fonda la compagnia Il Cantiere con la sceneggiatrice Valentina Ferlan e nel 2005 la piccola casa di produzione Utopia Film.

Per il grande schermo ha interpretato "Le amiche del cuore" di Michele Placido, "Verso Sud" di Pasquale Pozzessere, "Luce dei miei occhi" di Giuseppe Piccioni, "Velocità massima" di Daniele Vicari. In televisione è apparso anche in diverse serie tra cui "Incantesimo", "Una donna per amico 2" e "La squadra".

Come regista ha firmato diversi cortometraggi e documentari, parte dei quali ambientati nel mondo del calcio, come "Prigionieri di una fede" (Menzione speciale al Torino Film Festival e al Premio 'Libero Bizzarri'), "'Mentalità Ultras", “ProvocAzione", "Barricata San Calisto", in concorso al Festival Arcipelago, al Premio Libero Bizzarri, al Roma Film Festival e al "Zoom" Festival of Italian Cinema di San Francisco (Università Berkeley). Ha esordito alla regia di lungometraggi con "Ultimo stadio" (2001). Nel 2008 partecipa al film collettivo "Human Rights for All" firmando l'episodio "Articolo 10".