Ultimo appuntamento per questo mese di novembre con otto nuovi film in uscita nelle nostre sale cinematografiche, tanta attesa per il film biografico sul leggendario gruppo rock britannico.

Film al cinema dal 29 novembre: i film più attesi

Esce oggi nelle sale dopo moltissimi problemi in fase di produzione il film “Bohemian Rhapsody“, un biopic su una delle band inglesi di maggior successo di sempre, i Queen. La pellicola con protagonista Rami Malek, che vestirà i panni di Freddie Mercury, è incentrata, in particolare, sui primi anni di formazione del gruppo fino all’incredibile concerto Live Aid del 1985 al Wembley Stadium.

Leonardo Pieraccioni torna in sala dirigendo e interpretando la commedia “Se son Rose”, tredicesimo film del regista fiorentino. Il film ruota attorno alla figura di Leonardo, giornalista e papà single. La figlia, dispiaciuta e stanca di vedere suo padre solo, in una continua lotta al disimpegno, decide di cambiare le cose a modo suo.

A tre anni di distanza dal suo ultimo film e premiato come Miglior Sceneggiatura allo scorso Festival del Cinema di Cannes, esce oggi nelle sale “Tre volti” diretto e interpretato dal regista iraniano Jafar Panahi. Il film che porta sullo schermo tematiche scottanti proprie della cultura conservatrice iraniana, non è stato estraneo alle controversie che da anni tengono il regista e sceneggiatore nell’occhio del ciclone.

Film al cinema dal 29 novembre: i film italiani

Altri tre film italiani sono in uscita questa settimana nelle nostre sale cinematografiche, due di questi sono diretti da esordienti dietro la macchina da presa.

“Un giorno all’improvviso“, è il primo lungometraggio diretto dal cineasta Ciro D’Emilio con Anna Foglietta protagonista. Un film drammatico che racconta le vicende di un ragazzo di nome Antonio che vive in una piccola cittadina in Campania, insieme a Miriam la madre, una donna dolce ma fortemente problematica. Il suo sogno è quello di diventare un calciatore professionista.

Valerio Mastandrea segna il suo esordio alla regia con il film “Ride”, con protagonista Chiara Martegiani. Carolina è una donna che da meno di una settimana ha perso drammaticamente il marito durante un incidente sul lavoro. A meno di 24 ore dal funerale del marito, Carolina rimasta sola con il figlio di dieci anni, cade in una profonda crisi emotiva. Nonostante il dolore lacerante che porta dentro la donna incomincia a chiedersi quale sia il modo in cui i suoi amici e parenti vorrebbero che lei affrontasse il lutto per il marito.

Presentato alla 36^ edizione del Torino Film Festival esce oggi nelle sale “Ovunque proteggimi”, del regista sardo Bonifacio Angius. Alessandro è un cantante cinquantenne non particolarmente apprezzato. Un giorno dopo che la madre gli nega dei soldi, lui perde la testa e si ritrova in una corsia d’ospedale. Proprio là, dopo una vita passata a cercare la fortuna davanti a delle slot machine o un gratta e vinci, trova l’amore. Francesca, una donna allontanata dal figlio, con una situazione non facile, ostacolata da una società moralista.

Film al cinema dal 29 novembre: le altre uscite

“Isabelle“, è un film francese drammatico diretto dal regista italiano Mirko Locatelli. Al centro della pellicola il rapporto difficile tra una madre e i suoi figli, inasprito e scombussolato dall’arrivo nelle loro vite di un giovane uomo, Davide.

Questa settimana torna al cinema in versione animata il classico natalizio scritto dal Dr. Seuss nel 1957, “Il Grinch“. Dopo la versione diretta da Ron Howard con Jim Carrey protagonista, questo film d’animazione non si dissocia molto dalla storia originale. il Grinch vuole sempre rubare il Natale, ma vedrà i suoi piani intralciati dalla tenerezza di una bambina.

Tomas Barile

29/11/2018