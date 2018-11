[tab title="Trama"]

Regia: Mirko Locatelli

Cast Ariane Ascaride, Samuele Vessio, Robinson Stévenin, Lavinia Anselmi, Riccardo Toccacielo

Durata: 90 minuti

Produzione: Francia, 2018

Distribuzione: Strani Film

Data di uscita: 29 novembre 2018

"Isabelle" è un film francese drammatico diretto dal regista italiano Mirko Locatelli e racconta le vicende di una madre e di suo figli, la cui vita viene stravolta dopo l’incontro con un ragazzo di nome Davide il quale sta attraversando un periodo di grande difficoltà.

Isabelle: una storia francese ambientata in Italia

Isabelle è un'astronoma di origini francesi, che però vive in Italia in una grande casa immersa tra i vigneti sulle splendide colline nei pressi di Trieste.

Il luogo in cui vive la donna è idilliaco; il sole splende sulla campagna e a pochi kilometri dalla sua casa si scorge il mare che si infrange sulla costa rocciosa, il paesaggio è un paradiso. Come tutte le estati suo figlio Jérôme si reca dalla madre per passere qualche tempo con lei.

Isabelle lo ama moltissimo, è pronta a fare qualsiasi cosa per lui. Un giorno però, la donna incontra Davide, un giovane che sta attraversando un momento di grande difficoltà emotiva. Questa conoscenza stravolgerà le vite di Isabelle e di Jérôme, la madre si troverà nella condizione di dover compiere una scelta che porterà inevitabilmente a un epilogo doloroso.

Isabelle: la regia e il cast

Mirko Locatelli, è un regista italiano di grande talento, fra i suoi lavori più importanti ricordiamo la sua opera prima dal titolo Il “primo giorno d'inverno “ un lungometraggio 2008 presentato nella sezione orizzonti della 65esima edizione della mostra cinematografica di Venezia. Fra le sue opere più recenti troviamo la pellicola "Corpi estranei" che nel 2013 è stata presentata nella sezione ufficiale della Festa del Cinema di Roma.

Veste i panni della protagonista nel film "Isabelle" l’attrice Ariane Ascaride, un’artista che divide la sua vita fra cinema e teatro. Tra gli ultimi lavori più importanti della Ascaride troviamo il film del 2017 dal titolo “La casa sul mare del regista Robert Guédiguian.