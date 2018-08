Sono sei i film in uscita questa settimana nelle nostre sale cinematografiche, tra questi anche l’ultima avventura dell’agente speciale Ethan Hunt.

Film al cinema dal 29 agosto: i film più attesi

In arrivo questa settimana nelle nostre sale, l’ultimo capitolo dedicato all’agente speciale Ethan Hunt nel film “Mission: Impossible – Fallout“. Il sesto film della saga diretto ancora una volta da Christopher McQuarrie, con protagonista l’inossidabile Tom Cruise vedrà l’agente dell’agenzia segreta IMF, impegnato in un’avventura apocalittica e una corsa contro il tempo dopo aver fallito una missione. In questo capitolo ritroveremo l’intero team che ha supportato l’agente Hunt nei film precedenti ad eccezione del personaggio interpretato da Jeremy Renner, sostituito da Henry Cavill, che darà vita ad un personaggio non proprio incline agli atteggiamenti del protagonista.

In uscita da oggi al cinema anche il nuovo film di Gus Van Sant con Joaquin Phoenix protagonista. “Don’t Worry” ripercorre la vita del celebre fumettista John Callahan che, dopo una tortuosa adolescenza, si trova coinvolto in un gravissimo incidente d’auto all’età di 21 anni. Solo il disegno potrà aiutarlo a superare tutti gli ostacoli davanti a lui.

“Mary Shelley – Un amore immortale“, è un film diretto da Haifaa al-Mansour con Elle Fanning protagonista. Questo lungometraggio è ispirato alla vera storia d’amore tra la scrittrice del celebre romanzo “Frankenstein”, Mary Wollstonecraft, e il giovane poeta Percy Bysshe Shelley.

Film al cinema dal 29 agosto: le altre uscite

Sono in uscita questa settimana nelle nostre sale cinematografiche altri tre film molto diversi tra di loro.

“Resta con me” è una pellicola statunitense drammatica diretta da Baltasar Kormákur e interpretata da Shailene Woodley e Sam Claffin. Il film è ispirato alla vera storia di una coppia che, durante un viaggio a Tahiti in barca a vela, si trovò a lottare per sopravvivere contro un uragano.

Proveniente sempre dagli Stati Uniti è il film, “Lucky” dell’esordiente John Carroll Lynch. Questa pellicola ripercorre con delicatezza e sensibilità il viaggio spirituale di un ateo che ha raggiunto la soglia dei 90 anni. Nella sua città nel deserto conduce una vita abitudinaria fatta dei soliti gesti, finché una mattina non cade dal letto, tale evento fa in modo che i suoi pensieri vengano stimolati.

Dal Giappone arriva invece il film, “Mr Long” diretto da Sabu (II). La pellicola drammatica ripercorre le vicende di Long, un sicario professionista che lavora per un boss taiwanese e che nel tempo libero nutre una passione per la cucina.

P.S. Da domani in uscita al cinema il nuovo film Disney, “Ritorno al Bosco dei 100 Acri“, un live action che porta sul grande schermo Winnie The Pooh e i suoi amici, chiamati questa volta ad aiutare un Christopher Robin ormai adulto e oppresso dalle fatiche del lavoro. Il film diretto da Marc Forster vede come protagonista vicino all’orsacchiotto giallo, Ewan McGregor.

Tomas Barile

29/08/2018