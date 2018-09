Inizia con l’immagine di una enorme testuggine che vaga nel deserto “Lucky”. Poi arriva lui il vecchio che tutti chiamano così da una vita. Una giornata come tutte le altre per il novantunenne dal viso solcato di rughe profonde e dalla figura fragile e dall’eterna sigaretta in bocca: un caffè al diner del paese con le parole crociate, televisione spazzatura e un bloody Mary al bar con gli amici di sempre, una visita dal medico, che gli ricorda la sua età è l’evento catalizzatore del suo viaggio interiore.

Regia: John Carroll Lynch

Cast: Harry Dean Stanton, David Lynch, Ron Livingston, Ed Begley jr, Tom Skerritt, Beth Grant, James Darren, Barry Shabaka Henley, Yvonne Huff, Hugo Armstrong

Genere: Drammatico, colore

Durata: 88 minuti

Produzione: USA, 2017

Distribuzione: Wanted

Data di uscita: 30 agosto 2018

"Lucky" ripercorre con delicatezza e sensibilità il viaggio spirituale di un ateo che ha raggiunto la soglia dei 90 anni. Nella sua città nel deserto conduce una vita abitudinaria fatta dei soliti gesti, finché una mattina non cade dal letto, tale evento fa in modo che i suoi pensieri vengano stimolati.

Rimasto ormai solo, avendo perso tutti coloro con i quali ha condiviso il proprio cammino, Lucky si ritrova ai margini della vita, costretto a un percorso di riflessione ed esplorazione della coscienza, che lo porta a meditare sulla moralità, rimuginare sulla solitudine a cui si è destinati e a sollevare dubbi sul proprio credo ma soprattutto sulle connessioni umane. Nell'incontro con i bizzarri abitanti della sua città vi è il tentativo di arrivare a ciò che è spesso irraggiungibile: l'illuminazione.

Lucky: una lettera d'amore per la vita

"Lucky" è la pellicola drammatica con la quale John Carrol Lynch debutta come regista ed è sceneggiata da Logan Sparks e Drago Sumonja. Il regista ha lavorato in passato con i nomi più importanti del panorama cinematografico (da Martin Scorsese in "Shutter Island" ad Albert Brooks in "Looking for Comedy in the Muslim World") che con la sua attenta precisione ha appreso qualcosa da ognuno di loro.

Nel film vi è una delle ultime apparizioni sullo schermo dell'attore Harry Dean Stanton, deceduto il 15 Settembre 2017. La pellicola, infatti, è più di tutto un tributo e omaggio filosofico allo stesso Harry Dean Stanton e alle rughe collezionate nei suoi 91 anni di vissuto, alle sua voce ruvida e fragile allo stesso tempo.

In "Lucky" viene portata la tipica ironia di David Lynch nel ruolo di Howard, il proprietario della tartaruga fuggiasca Presidente Roosevelt. Amico, non legato da alcun vincolo di parentela, al regista.