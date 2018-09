Ultimo appuntamento per le uscite cinematografiche di questo intenso mese di settembre, sono dieci i nuovi film che verranno proiettati da oggi nelle nostre sale.

Film al cinema dal 27 settembre: i film più attesi

Dopo una pre-produzione di oltre vent’anni esce oggi nelle sale “L’uomo che uccise don Chisciotte” di Terry Gilliam con Adam Driver e Jonathan Pyce protagonisti. Il film racconta la celebre storia del romanzo spagnolo “Don Chisciotte della Mancia” di Miguel de Cervantes, ambientandola nel 21°secolo attraverso lo sguardo di un regista pubblicitario e un vecchio calzolaio impazzito convinto di essere lui il protagonista del film.

Diretto da Spike Lee arriva la pellicola “BlacKkKlansman“, ambientata nei primi anni ’70 nel dipartimento di polizia di Colorado Springs. Il film ripercorre le vicende di Ron Stallworth, un detective afroamericano che riuscirà insieme ad un suo collega, a compiere un gesto tanto folle quanto geniale: infiltrarsi nel Ku Klux Klan.

Per chi ama le commedie nostrane esce oggi nei cinema, “Ricchi di fantasia” diretto da Francesco Miccichè con Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli protagonisti. Il film racconta le vicende di due amanti impossibilitati a vivere serenamente la loro storia d’amore. I due non hanno la forza di lasciare i rispettivi compagni per le loro ristrettezze economiche.

“Girl” è una pellicola drammatica diretta dal’esordiente Lukas Dhont che ripercorre le vicende di Lara, un’adolescente che, insieme al padre e al fratello, si trasferisce in un’altra città per inseguire il sogno di diventare una ballerina di danza classica. Lara, ogni giorno deve combattere contro se stessa perché la vita è stata tanto ingiusta con lei da farle nascere nel corpo di un ragazzo, un corpo che detesta e che cerca di cambiare in tutti i modi.

Film al cinema dal 27 settembre: le altre uscite

In uscita da oggi nelle sale il film spagnolo “La casa dei libri” diretto da Isabel Coixet. Il film ripercorre la storia di una donna ferita e anticonformista che decide di dare una svolta alla propria vita, aprendo una libreria in un paesino costiero inglese, qui combatterà pregiudizi e dolori grazie alla forza della cultura.

Presentato allo scorso Festival del Cinema di Roma esce questa settimana il film francese “Mio figlio” del regista Christian Carion e interpretato da Guillame Canet. Questo film segue le vicende di un padre, che per colpa del suo lavoro ha rinunciato al suo matrimonio, alla ricerca dei rapitori di suo figlio, scomparso durante un campeggio.

Sempre dalla Francia arriva il film “Tutti in Piedi“, una commedia che ruota intorno all’egoista e misogino Jocelyn, che per sedurre la vicina di casa di sua madre, Julie, si fingerà paraplegico. Tutto filerà liscio finché l’uomo non conoscerà la sorella di Julie, Florence, una persona realmente costretta sulla sedia a rotelle che metterà a rischio la sua copertura.

“Sei ancora qui” è un thriller statunitense diretto da Scott Speer con Bella Thorne protagonista. Questo film è caratterizzato da ambientazioni spettrali, dove il mondo dei vivi si mischia con il mondo dell’aldilà, facendo crollare la solida barriera che dall’alba dei tempi divideva i due mondi.

Film al cinema dal 27 settembre: due documentari

Sono in uscita questa settimana due documentari, basati su due temi completamente opposti.

“Michelangelo – Infinito” è il quinto docu-film targato Sky diretto da Emanuele Imbucci. La figura di questo artista immortale è interpretata da Enrico Lo Verso nella sua interezza e complessità: schivo e irrequieto e passionale. Ma, soprattutto, coraggioso nel far valere le proprie ideologie e convinzioni.

“La libertà non deve morire in mare” è un film documentario diretto da Alfredo Lo Piero, che cerca di spiegare i motivi che spingono i migranti a rischiare la vita in mare per raggiungere le coste Europee, e anche il grande animo degli abitanti di Lampedusa nei confronti di queste persone.

Tomas Barile

27/09/2018