Titolo originale: The bookshop

Regia: Isabel Coixet

Cast: Emily Mortimer, Patricia Clarkson, Bill Nighy, James Lance, Honor Kneafsey, Frances Barber, Michael Fitzgerald, Reg Wilson, Hunter Tremayne

Genere: drammatico, colore

Durata: 113 minuti

Produzione: Gran Bretagna, Spagna, Germania, 2017

Distribuzione: BIM e Movies Inspired

Data di uscita: 27 settembre 2018

Una donna ferita e anticonformista decide di dare una svolta alla propria vita, aprendo una libreria in un paesino costiero inglese: combatterà pregiudizi e dolori grazie alla forza della cultura.

La casa dei libri: il sapere proibito di un villaggio inglese

É il 1959 quando Florence Green, addolorata dalla prematura scomparsa di suo marito, decide di ritrovare la voglia di vivere cimentandosi in nuovo progetto: aprire una libreria nel bigotto paesino in cui vive, Hardborough. La sfida che Florence avanza sconvolgerà presto l’intera comunità, la cui coscienza intellettuale verrà completamente scossa dalla diffusione di libri proibiti, in quanto considerati scandalosi, che cambierà per sempre la loro mentalità. Florence dovrà però difendere la sua “rivoluzione” culturale a spada tratta dalle insidie che le riservano i suoi concittadini, che avevano ben altri programmi per la libreria. Fortunatamente l’anziano lettore Mr Brundish e una curiosa bambina l’aiuteranno nella sua battaglia contro l’oscurantismo culturale locale.

La casa dei libri: quando i libri plasmano le menti

Ad oggi un libro potrebbe sembrare qualcosa di poco conto, sono infatti in pochi coloro che si dedicano ancora al piacere della lettura; ma un tempo, prima della rivoluzione digitale, un libro era l’unica fonte di sapere disponibile. L’istruzione non era ancora diffusa in larga scala ed essere manipolati dalle dicerie o dalla conoscenza spicciola era molto facile, e l’unica arma per fermare questi soprusi “culturali” erano i libri. Possederli, leggerli apriva gli occhi alle persone su ciò che ci circonda realmente, offrendo storie e possibilità diverse che arricchiscono la nostra mente, rendendoci più forti.

"La casa dei libri" ha ottenuto tre premi Goya nel 2018: Miglior Film, Miglior Regia e Miglior Sceneggiatura non Originale a Isabel Coixet.