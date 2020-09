Otto nuovi film sono in uscita questa settimana nelle nostre sale cinematografiche, tra questi troviamo commedie, thriller, film drammatici e un documentario.

Film al cinema dal 24 settembre: uscite nostrane

Vincitore della Coppa Volpi all’ultima edizione del Festival di Venezia Pierfrancesco Favino è il protagonista della pellicola diretta da Claudio Noce “Padrenostro”. Tratto da una storia vera il film ambientato durante gli anni di piombo segue le vicende del piccolo Valerio che vede suo padre morire in un attentato. Solo l’incontro con un suo compagno di scuola lo aiuterà a superare il trauma subito.

“Waiting for the Barbarians” è una co-produzione italo statunitense diretta dal regista colombiano Ciro Guerra con Johnny Depp e Robert Pattinson protagonisti. In una terra desolata si trova un avamposto che serve a respingere i cosiddetti “barbari”. Tra le due fazioni esiste un accordo fittizio di non belligeranza finché un giorno l’impero non invia un colonello incaricato di far finire le ostilità.

Presentato in occasione dell’evento speciale alle Giornate degli Autori a Venezia esce oggi nelle sale “Guida romantica a posti perduti”. Il film diretto da Giorgia Farina con Clive Owen e Jasmine Trinca protagonisti è un road movie attraverso l’Europa alla scoperta di luoghi inesplorati e dimenticati.

Il regista Fabio Massa porta sul grande schermo “Mai per sempre” un film drammatico sulla lotta per conquistarsi la propria felicità nonostante gli ostacoli.

“Easy Living – La vita facile” è una commedia su un gruppo di amici realizzata dai giovanissimi registi Orso e Peter Miyakawa. Quattro amici molto diversi tra loro ma con un forte legame d’amicizia decidono di intraprendere un viaggio da Ventimiglia verso Parigi.

Film al cinema dal 24 settembre: USA/Francia

Russell Crowe torna al cinema con “Il giorno sbagliato” un thriller diretto da Derrick Borte. L’azione si sviluppa a partire da un momento di vita quotidiana: lo stress e l’insofferenza di essere al volante della propria auto su una strada ad alto traffico si trasforma in qualcosa di imprevedibile e spaventoso.

Dalla Francia arriva invece “Undine – Un amore per sempre” un film drammatico diretto da Christian Petzold. La pellicola racconta la storia di un amore impossibile, che va oltre la vita, la morte e la logica. Attraverso il mito del folklore nord europeo, quello della ninfa Undine alla ricerca del vero amore, la protagonista si muove in una metropoli dove modernità e antichità, leggenda e realismo si scontrano tra interiorità ed esteriorità tra anima e corpo.

Film al cinema dal 24 settembre: Doc

“Genesis 2.0” è un docufilm del fotografo e regista Christian Frei e del regista Maxim Arbugaev. Un documentario che ragiona sul superamento dei limiti dell’uomo che porta spesso a conseguenze disastrose e inaspettate. Il film fa luce sulla bioingegneria nel mondo di oggi, offrendo un ritratto suggestivo e inedito dei risvolti etici della biologia sintetica.

24/09/2020

Tomas Barile