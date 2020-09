Regia: Giorgia Farina

Cast: Clive Owen, Jasmine Trinca, Irène Jacob, Andrea Carpenzano

Genere: commedia

Durata: 106 minuti

Produzione: Italia, 2020

Distribuzione: Lucky Red

Data di uscita: 24 settembre 2020

"Guida romantica a posti perduti", di Giorgia Farina, presentato come evento speciale alle Giornate degli Autori 2020, nell'ambito della 77ª Mostra del Cinema di Venezia, è un road movie sull'importanza della memoria e del ricordo. Un viaggio attraverso l'Europa alla scoperta di luoghi inesplorati e dimenticati.

Guida romantica a posti perduti: la trama

Benna ha più di cinquant'anni, è inglese e dedito all'alcool, e inizia a bere dal primo pomeriggio, ogni singolo giorno. Allegra, di vent'anni di meno, è una trentenne creativa e spigliata, con molta fantasia, e gestisce un blog di viaggi. Entrambi vivono una routine piatta e senza stimoli; nonostante le personalità molto diverse hanno qualcosa di forte in comune, come la resistenza al cambiamento, un cambiamento che potrebbe solo giovare a entrambi, ma che fingono di non volere. Vicini di casa senza però essersi mai visti se non di sfuggita per le scale, persi nei propri pensieri, un giorno lui sbaglia pianerottolo e suona alla sua porta. Da quel momento le loro vite cambiano. Scappano improvvisamente da quella quotidianità che li soffocava, quella normalità apparente che avevano accettato. In fuga verso posti perduti, luoghi dimenticati e sconosciuti, ripercorrono le tappe del proprio passato, ragionando sul senso dell'esistenza, sostenendosi l'un l'altro. E soprattuto scoprendosi a vicenda ritrovando se stessi.

Ecco le dichiarazioni della regista Giorgia Farina

“Una storia piccola, leggera e intima", spiega la regista Giorgia Farina: "lo sfioramento di due anime alla ricerca della chiave di lettura della loro esistenza. Come narratrice il mio desiderio è quello di risvegliare nel pubblico la curiosità e la necessità di concedersi un viaggio alla ricerca dei propri posti perduti nascosti tra le pieghe della vita".