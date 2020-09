Titolo originale: Undine

Regia: Christian Petzold

Cast: Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree, Jacob Matschenz, Gloria Endres de Oliveira, Rafael Stachowiak

Genere: Drammatico, colore

Durata: 90 minuti

Produzione: Germania, Francia 2020

Distribuzione: Europictures

Data di uscita: 24 settembre 2020

“Undine - Un amore per sempre”, insignito Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI) è stato definito “un racconto audace, originale, che viaggia tra leggende, presagi e ossessioni sul destino, sulla vita e sulla morte”.

“Undine” racconta la storia di un amore, un amore travolgente, impossibile, che va oltre la vita, la morte e la logica. Attraverso il mito del folklore nord europeo, quello della ninfa Undine alla ricerca del vero amore, la protagonista si muove in una metropoli dove modernità e antichità, leggenda e realismo si scontrano tra interiorità ed esteriorità tra anima e corpo.

Undine, sentendosi condannata dal destino e dal nome che porta, capisce che solo con la conquista dell'amore eterno potrà ottenere l'immortalità della propria anima.

Undine: la trama

Undine è una giovane donna che lavora come storica al Märkisches Museum di Berlino; il suo compito consiste nel mostrare e accompagnare i visitatori tra i plastici che mostrano l'architettura e la struttura della città nel corso dei secoli, spiegandone l'evoluzione e la trasformazione.

Un giorno cade in una spirale di tristezza e disperazione, lasciata dal fidanzato Johannes che le aveva giurato amore eterno e che è adesso felicemente insieme ad un'altra donna. Quando tutto per Undine sembra perduto conosce, nel bar del museo, Christoph, un sommozzatore che la colpisce dal primo sguardo e che per un attimo sembra averla fatta rinascere.

Undine inizia ben presto ad avere sentimenti sempre più forti verso di lui, convinta di non aver mai provato nulla di simile, capendo di essersi realmente innamorata per la prima volta. La donna inizia così una nuova vita in una nuova dimensione, cambia e si trasforma proprio come la città in cui vive, attraverso diversi stadi di evoluzione. Ma i segreti e il dolore non tardano ad arrivare: Cristoph è infuriato, si sente tradito da lei dopo aver scoperto dell'esistenza di Johannes, di cui non sapeva nulla. Undine, segnata da un destino pieno di negatività, solitudine e sofferenza, inizia a pensare che ricucire con Cristoph sia tanto importante quanto vendicarsi di Johannes.