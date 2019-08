Cinque film sono in uscita questa settimana nelle nostre sale cinematografiche, tra questi anche una nuova pellicola diretta da uno dei registi più importanti della storia del cinema.

Film al cinema dal 22 agosto: Made in USA

Esce oggi al cinema “Submergence” il nuovo film diretto dal regista Wim Wenders. Protagonisti della pellicola sono James McAvoy, nel ruolo di un agente britannico sotto copertura come ingegnere dell’acqua, e Alicia Vikander che interpreta una bio-matematica che lavora a un progetto di immersione in acque profonde per esplorare l’origine della vita sul nostro pianeta. Rapidamente e inaspettatamente cadono l’uno nelle braccia dell’altro, innamorandosi follemente: si sviluppa così una storia d’amore delirante e selvaggia, destinata, purtroppo, a essere contrastata dai loro diversi obiettivi lavorativi ed etici.

“Charlie Says” è un film drammatico diretto dalla regista e sceneggiatrice canadese Mary Harron, basato su un libro di Karlene Faith, una ricercatrice che ha iniziato a lavorare con tre delle “ragazze” della Manson Family, tre anni dopo essere state messe in prigione per omicidio. Karlene Faith tenta di rieducare le tre donne mentre lentamente comprendono l’efferatezza dei crimini commessi.

Film al cinema dal 22 agosto: i film nostrani

Sono tre i film prodotti in Italia in uscita questa settimana nelle nostre sale.

“Il Signor Diavolo” è un film di Pupi Avati, tratto dall’omonimo romanzo scritto dallo stesso regista e ambientato nei luoghi del suo precedente film cult “La Casa dalle Finestre che Ridono” del 1976.

“L’ospite” è una commedia drammatica scritta e diretta da Duccio Chiarini. Protagonisti della storia sono Guido e Chiara, lui con una carriera universitaria che procede a rilento e lei con un lavoro che non offre molte prospettive si ritrovano a dubitare del loro rapporto, quando Chiara scopre che potrebbe essere incinta.

Presentato alla prima edizione dell’Asylum Fantastic Fest di Valmontone esce oggi nelle sale “Pop Black Posta” di Marco Pollini. Il film segue le vicende di Alessia, un’impiegata di una piccola posta di provincia, che decide di prendere in ostaggio cinque persone. Le costringerà a pagare per i loro trascorsi errori, mettendole di fronte ai loro inconfessabili segreti, sotto la minaccia di morte.

P.S. Da ieri è presente nelle sale anche il nuovo remake dei classici Disney, “Il Re Leone”. Recentemente uscito nelle sale americane ha già battuto il record d’incassi per un film d’animazione che resisteva da un altro film Disney “Frozen”.

22/08/2019

Tomas Barile