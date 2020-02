Terzo appuntamento di questo mese con sette nuovi film in uscita nelle nostre sale cinematografiche.

Film al cinema dal 20 febbraio: i più attesi

Dopo diciassette anni tornano con un nuovo capitolo i detective di Miami Mike Lowrey e Marcus Burnett in “Bad Boys for Life”. In questo terzo capitolo della saga ancora con Will Smith e Martin Lawrence protagonisti i due dovranno fronteggiare uno dei più pericolosi e inquietanti killer in circolazione a capo del cartello, Armando Armas. Quest’ultimo sarà inviato da sua madre per uccidere Mike, che per colpa di una taglia sulla sua testa diventerà un bersaglio per tutta la criminalità della città.

Mark Ruffalo è il protagonista del film “Cattive acque” un thriller diretto da Todd Haynes basato sull’articolo del The New York Times Magazine. La pellicola segue la storia di un tenace avvocato che collega un numero crescente di morti inspiegabili a una delle più grandi corporazioni del mondo, la società DuPont. Con questo processo l’avvocato rischia tutto: mette in gioco il suo futuro, la sua famiglia e la sua stessa vita per dare voce alla verità.

Questa settimana è in uscita al cinema anche “Il richiamo della foresta” ispirato al racconto di Jack London con Harrison Ford protagonista. Il film segue le vicende di un cane lupo di nome Buck, che dalla soleggiata California improvvisamente viene venduto dal suo padrone e spedito nel freddo nord, come cane da slitta. Dopo essere stato al servizio di alcuni cercatori d’oro rischiando la vita, trova il suo posto verso est, decidendo di andare a vivere insieme a un branco di lupi.

Dopo il clamoroso flop al botteghino statunitense esce nelle nostre sale il musical diretto da Tom Hopper “Cats” con un cast che comprende Taylor Swift, Judy Dench, Jason Derulo, James Corden e Jennifer Hudson.

Film al cinema dal 20 febbraio: le altre uscite

Fausto Brizzi torna in sala con la commedia “La mia banda suona il pop” che vede tra i protagonisti Christian De Sica, Diego Abatantuono e Angela Finocchiaro. I PopCorn, immaginario gruppo pop degli anni ‘80 è da tempo scomparso dalle scene. I vecchi componenti della band ormai si odiano e hanno definitivamente tagliato i ponti da tempo, ma per una cospicua somma di denaro accettano di suonare insieme per un’unica data in Russia.

“L’hotel degli amori smarriti” è una commedia francese con Chiara Mastroianni vincitrice del premio Un Certain Regard – Miglior Performance al Festival di Cannes 2019. Il film racconta la storia di Maria e Richard sposati da vent’anni. Lei ha una relazione clandestina con un suo studente dell’università e Richard quando lo scopre ne rimane sconvolto. Dopo questo Maria decide di lasciare la casa dove vive con il marito e si trasferisce nell’hotel di fronte. Osservando a distanza il suo appartamento, il marito e la sua vita, inizia a chiedersi cosa le sia realmente mancato che l’abbia spinta tra le braccia di un altro uomo.

Gianni Di Gregorio torna dietro la macchina da presa con “Lontano lontano“, una commedia dal sapore nostalgico che racconta la storia di tre settantenni alla disperata ricerca di una “nuova vita”.

20/02/2020

Tomas Barile