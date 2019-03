Call of the Wild (2019)

Regia: Chris Sanders

Cast: Harrison Ford, Dan Stevens, Colin Woodell, Omar Sy, Terry Notary, Alex Solowitz, Heather McPhaul, Paul Mabon

Genere: Drammatico, colore

Durata: n/d

Produzione: Usa, 2019

Distribuzione: 20th Century Fox

Data di uscita: 26 dicembre 2019

“Call of the Wild” segue le vicende di un cane lupo di nome Buck, che dalla soleggiata California improvvisamente viene venduto dal suo padrone e spedito nel freddo nord, come cane da slitta. Costretto a sopravvivere e selvaggiamente picchiato da un brutale ed esperto allevatore riesce in breve tempo a diventare il capo della muta. Dopo essere stato al servizio di alcuni cercatori d’oro rischiando la vita, trova il suo posto verso est, fino alla morte del suo ultimo padrone per mano degli indiani. Vendicato questi, il richiamo della foresta si fa sempre più forte in lui e decide di andare a vivere insieme a un branco di lupi.

Call of the Wild: un richiamo irresistibile

“Call of the Wild” è basato sul romanzo “Il richiamo della foresta” scritto da Jack London nel 1904. Questo adattamento del breve romanzo d’avventura è stato sceneggiato da Michael Green (“Assassinio sull'Orient Express” di Kenneth Branagh, “Blade Runner 2049” di Denis Villeneuve) e diretto da Chris Sanders al suo primo film in live action dopo i successi d’animazione come “Dragon Trainer” nel 2010 e “Lilo & Stich” nel 2002.

Protagonista di “Call of the Wild” nel ruolo del cercatore d’oro John Thornton troviamo Harrison Ford (“Star Wars: Il risveglio della Forza” di J. J. Abrams, “Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo” di Steven Spielberg). Assieme a lui ci saranno Dan Stevens star della serie “Downton Abbey” e Omar Sy visto di recente nei blockbuster “Jurassic World” e “X-Men – Giorni di un futuro passato”.

La produzione del film è stata annunciata nell’ottobre del 2017 e le riprese sono iniziate alla fine di settembre del 2018 a Los Angeles.