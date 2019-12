In questa settimana pre natalizia sono sei i film in uscita nelle nostre sale cinematografiche.

Film al cinema dal 19 dicembre: i film più attesi

Questa settimana diretto da Matteo Garrone esce nelle sala la trasposizione cinematografica di una delle favole più amate dai più grandi e dai più piccoli. “Pinocchio” con Roberto Benigni protagonista, questa volta nelle vesti di Geppetto, sarà affiancato da Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini e Federico Ielapi nelle vesti del burattino.

Altro film italiano in uscita da oggi al cinema è “La Dea Fortuna” del regista Ferzan Ozpetek con Edoardo Leo, Stefano Accorsi e Jasmine Trinca protagonisti. Il film segue le vicende di Arturo e Alessandro, due fidanzati che stanno insieme da quindici anni. La loro relazione prosegue amorevolmente e cresce sempre di più, anche se caratterizzata dalla monotonia. Tutto cambia quando una delle migliori amiche di Alessandro gli affiderà in custodia i suoi due bambini per qualche giornata.

“Last Christmas” diretto da Paul Feig e scritto da Emma Thompson con Emilia Clarke protagonista è ispirato all’omonima canzone del cantante George Michael, scomparso proprio il giorno di natale del 2016. La pellicola segue le vicende di Kate, una commessa in un negozio di articoli per Natale aperto tutto l’anno, che, con l’uniforme da elfo, si ritrova a girovagare per le strade di Londra, consapevole di aver preso molteplici decisioni errate. L’incontro con Tom e la magica atmosfera della Londra natalizia daranno vita ad una favola romantica.

Film al cinema dal 19 dicembre: le altre uscite

Dal Giappone arriva “Il terzo omicidio” un film drammatico thriller del regista Kore-eda Hirokazu, incentrato sulla figura di un talentuoso avvocato alle prese con un caso a dir poco complesso.

Vincitore del premio Miglior Sceneggiatura al Festival di Cannes 2019 è in uscita da oggi al cinema “Ritratto della giovane in fiamme” con Valeria Golino protagonista. Ambientato nella Francia del 1770 il film segue le vicende della pittrice Marianne, commissionata per fare un ritratto ad una giovane donna appena uscita dal convento in occasione del suo matrimonio. La donna tuttavia rifiuta categoricamente il suo ruolo di futura sposa, atteggiamento che la porta a negare anche l’atto del ritratto stesso.

“Il mistero Henri Pick” è un film diretto da da Rémi Bezançon tratto dall’omonimo di David Foenkinos. Questa commedia segue le vicende di una giovane editrice scopre un romanzo che considera eccezionale, firmato da un certo Henri Pick. Durante la ricerca dell’autore, l’editrice scopre che in realtà il signor Pick è scomparso oramai da ben due anni. Il romanzo diventa in brevissimo tempo un best seller, tanto che il famoso critico letterario Jean Michel Rouche, sospettando un caso costruito a tavolino, decide di indagare sulla vita dell’enigmatico autore.

P.S. Da ieri nelle sale è presente anche “Star Wars: L’ascesa di Skywalker” diretto da J.J. Abrams, l’ultimo capitolo della nuova trilogia di una delle saghe più amate dal pubblico di tutto il mondo.

19/12/2019

Tomas Barile