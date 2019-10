Titolo Originale: Le mystère Henri Pick

Regia: Rémi Bezançon

Cast: Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz, Bastien Bouillon, Josiane Stoléru, Astrid Whettnall, Marc Fraize, Hanna Schygulla, Marie-Christine Orry, Vincent Winterhalter

Genere: Commedia, colore

Durata: 100 minuti

Produzione: Francia, Belgio, 2019

Distribuzione: I Wonder Pictures

Data di uscita: 5 dicembre 2019

“Il mistero Henri Pick” è un film diretto da da Rémi Bezançon e sceneggiato in collaborazione con Vanessa Portal, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di David Foenkinos, edito in Italia da Mondadori.

Il mistero Henri Pick: il giallo deduttivo in cui non si cerca chi l'ha ucciso ma chi l'ha fatto

Una curiosa biblioteca nel cuore della Bretagna ha la particolare caratteristica di raccogliere i manoscritti che vengono rifiutati dagli editori. Un giorno, una giovane editrice scopre un romanzo che considera eccezionale, firmato da un certo Henri Pick. Durante la ricerca dell’autore, l’editrice scopre che in realtà il signor Pick è scomparso oramai da ben due anni: era un semplice pizzaiolo bretone la cui vedova giura non aver mai visto leggere un libro in vita sua e men che meno scrivere qualcosa che non fosse la lista della spesa.

Nonostante il mistero che lo avvolge, il romanzo diventa in brevissimo tempo un best seller, tanto che il famoso critico letterario Jean Michel Rouche, sospettando un caso costruito a tavolino, decide di indagare sulla vita dell’enigmatico Henri Pick, accompagnato dall’inaspettato aiuto della figlia dell’autore scomparso, Joséphin Pick.

Nel cast de “Il mistero Henri Pick” troviamo nei panni del critico letterario Jean-Michel Rouche l'attore Fabrice Luchini (vincitore della Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile al Festival di Venezia per "La corte" del 2015 di Christian Vincent, "Nella casa" del 2012 di François Ozon, "Molière in bicicletta" del 2013 di Philippe Le Guay) e Camille Cottin ("Allied: Un'ombra nascosta" del 2016 di Robert Zemeckis e Connasse, "Princesse des coeurs" del 2015 di Eloïse Lang e Noémie Saglio).