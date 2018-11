Regia: Matteo Garrone

Cast: Roberto Benigni

Genere: fantastico, colore

Durata: n.d

Produzione: Italia, 2019

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: n/d

Roberto Benigni dopo anni di silenzio cinematografico torna al cinema, confrontandosi nuovamente con il classico della letteratura italiana e mondiale del burattino di Collodi, nei panni di Geppetto.

Matteo Garrone è fiero di annunciare che ad interpretare Geppetto, nella sua nuova versione di “Pinocchio” sarà l’attore premio oscar Roberto Benigni. Il regista romano si ritrova così a realizzare due sogni nel cassetto: come dichiarato da Garrone stesso, la passione per il burattino di Collodi e l’ammirazione per il talento teatrale di Benigni lo segnano fin da bambino, quando accompagnava suo padre, il famoso critico teatrale Nico Garrone, alle prime serali. La potenza interpretativa di Benigni, che nel 2002 aveva vestito i panni di Pinocchio stesso, sta volta travolgerà invece Geppetto, che interpreterà con la sua umanità inconfondibile.

Pinocchio: un cinema di alto livello che vi emozionerà

Archimede con Rai Cinema e Le Pacte in associazione con Recorded Picture Company è fiera di presentare l’ultimo progetto di Matteo Garrone, che vuole regalare al grande pubblico una versione inedita del cult letterario di Pinocchio, che sarà in grado di coinvolgere ed emozionare un pubblico di tutte le età, soprattutto grazie alla partecipazione del camaleontico Roberto Benigni.

Matteo Garrone ha già dimostrato il suo talento di immortalare il fiabesco, nell’acclamato e visionario “Tales of Tales”, ma come dichiarato dal regista, con Pinocchio tenterà di superarsi e di regalare un film che speriamo non deluderà le aspettative del pubblico. Nella realizzazione del progetto saranno impiegati i migliori team di addetti agli effetti speciali e alla fotografia.

Le riprese della pellicola, realizzata in co-produzione tra Italia e Francia nel 2019 e hanno come cornice i suggestivi paesaggi del Lazio, della Toscana e della Puglia.

Oltre la firma d’autore di Garrone, l’acclamata partecipazione di Benigni, “Pinocchio” vanta delle eccellenze anche nel settore trucco con il due volte premio Oscar Mark Coulier ( "Grand Budapest Hotel", "The Iron Lady") e con la VFX Supervisor Rachael Penfold ( "The Revenant", "Cloud Atlas"), che si occuperanno di realizzare con un uno sbalorditivo realismo i personaggi e le creature fantastiche del racconto. Per quanto riguarda chi interpreterà il protagonista i casting sono stati recentemente aperti.