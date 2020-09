Secondo appuntamento di questo mese di settembre con sette nuovi film in uscita nelle nostre sale cinematografiche.

Film al cinema dal 17 settembre: film europei

Dopo l’uscita di poche settimane fa con “Dogtooth” torna in sala il terzo lungometraggio del pluripremiato regista greco Yorgos Lanthimos “Alps”. Il film del 2011 che esce per la prima volta in Italia segue le vicende di un gruppo composto da un soccorritore, un’infermiera, una ginnasta e un allenatore che si calano nei panni di persone appena morte per aiutare amici e parenti a superare il lutto.

Vincent Cassel torna al cinema con il film diretto da Edourd Deluc “Gauguin” interpretando il celebre pittore nel suo viaggio a Tahiti. Un viaggio fisico, morale e spirituale che segnò per lui il nuovo inizio che aspettava.

Sempre dalla Francia arriva “Il meglio deve ancora venire” diretto da Alexandre De La Patellièere e Matthieu Delaport. La pellicola presentata alla scorsa edizione della Festa del Cinema di Roma è una storia sull’amicizia e la paura della morte.

“Jack in the box” è un film horror britannico diretto da Lawrence Fowler composto interamente da attori emergenti. La pellicola fa riferimento al nome della celebre scatola per bambini dalla quale spunta un clown caricato a molla. In questo film sarà però incarnata da una presenza demoniaca pronta a seminare morte.

Film al cinema dal 17 settembre: uscite italiane

Presentato in concorso alla 77^ edizione del Festival di Venezia esce oggi nelle nostre sale “Miss Marx” scritto e diretto da Susanna Nicchiarelli. Eleanor Marx è la figlia minore di Karl Marx. Brillante, colta e libera è una delle prime donne a unire il femminismo e il socialismo. Il film segue le sue vicende tra un privato tormentato e una forza rivoluzionaria non particolarmente accettata in quell’epoca.

“La piazza della mia città – Lo Stato Sociale“, diretto da Paolo Santamaria, è un documentario che racconta una delle piazze più famose e simboliche d’Italia: Piazza Maggiore. Attraverso il concerto del gruppo Lo Stato Sociale, con musica, racconti, ricordi e storie, il film si muove attorno alla città di Bologna.

Film al cinema dal 17 settembre: film d’animazione

Questa settimana uscirà anche il film d’animazione in stop-motion vincitore a sorpresa ai scorsi Golden Globe “Mister Link”. Sir Lion Frost è un audace esploratore di creature mitiche alla ricerca della leggendaria valle di Shangri-La. Per trovare il passaggio però verrà aiutato da un simpatico Sasquatch e da una sua vecchia fiamma, Adelina. I tre affronteranno numerosi pericoli e ostacoli per raggiungere il loro obbiettivo.

17/09/2020

Tomas Barile