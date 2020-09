Gauguin (2017)

Titolo originale: Gauguin - Voyage de Tahiti

Regia: Edouard Delouc

Cast: Vincent Cassel, Tuheï Adams, Malik Zidi, Pua-Taï Hikutini, Pernille Bergendorff

Genere: Biografico

Produzione: Francia, 2017

Distribuzione: Draka Distribution

Data di distribuzione: 17 settembre 2020

"Gauguin", diretto da Edourd Deluc, con Vincent Cassel nel ruolo del celebre pittore, racconta il viaggio di Gauguin a Tahiti, tra il 1891 e 1893, che si trasformò poi in un soggiorno e in un trasferimento. Il viaggio dell'artista lo portò a una riscoperta di sé e della vita che gli ha permesso di sentire le emozioni e le sensazioni che ha poi rappresentato con la sua arte, e che i suoi dipinti sono in grado di trasmettere. Un viaggio fisico, morale e spirituale che segnò per lui il nuovo inizio che aspettava.

Gauguin: la trama

Nel 1891 il pittore Paul Gauguin, sentendosi oppresso e schiacciato dalla società e dall'atmosfera chiusa e razionale parigina, sente il bisogno di ritrovare la propria ispirazione. Il viaggio che decide di compiere diventa una ricerca di quei luoghi, quegli stili e costumi capaci di risvegliare le sue emozioni e stimolare la propria creatività. Sentendosi attratto da un'idea di libertà, che crede risiedere nella natura, nel contatto con il mondo e nelle terre non costruite dall'uomo, arriva a Tahiti. Paesaggi spettacolari e connessione umana, rispetto della terra e un modo di vivere lontano da qualsiasi altro luogo conosciuto, portano Gauguin a un viaggio spirituale e ultraterreno. In un luogo magico come la Polinesia il pittore ritrova la sua arte ispirato non solo da ciò che vede, ma anche da ciò che sente.

Finalmente libero dalle regole e dalle convenzione morali, estetiche e politiche della città di Parigi, si stabilisce nel villaggio di Mataiera. Lì riscopre la bellezza di quel mondo primitivo da cui allontanarsi è considerata una conquista. Nonostante la miseria, la fame e la solitudine, Gauguin vive l'apice della sua carriera e produzione artistica e riscopre se stesso. A Tahiti conosce inoltre Tehura, una giovane che diventerà sua moglie e musa ispiratrice delle sue opere