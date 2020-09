Titolo originale: Alpis

Regia: Yorgos Lanthimos

Cast: Angeliki Papoulia, Ariane Labed, Aris Servetalis, Johnny Vekris, Efthymis Filippou, Labros Filippou, Yorgos Zois

Genere: Drammatico, Colore

Durata: 93 minuti

Produzione: Grecia, 2011

Distribuzione: Phoenix International Film

Data di uscita: 17 Settembre 2020

"Alps" è il terzo lungometraggio del pluripremiato regista greco Yorgos Lanthimos, interpretato da Aggeliki Papoulia, Ariane Labed, Aris Servetalis, Johnny Vekris, distribuito nelle sale italiane dalla Phoenix International Film.

ll film è stato presentato alla 68ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia in Concorso, dove ha vinto il Premio Osella per la Migliore Sceneggiatura.

Alps: la trama

Un team formato da un'infermiera, una ginnasta accompagnata dall'allenatore e un paramedico si trova a sostituire alcune persone da poco defunte, per alleviare la sofferenza di amici e parenti e per aiutare ad affrontare meglio la tragedia della morte dei propri cari.

La squadra si fa chiamare Alpeis (Alpi) e ogni componente porta il nome di uno dei monti che compongono la catena montuosa.

Nel gruppo vi è anche Monte Rosa, la donna che si prende cura in ospedale di una giovane tennista che è stata vittima di un incidente. Monte Rosa, prende autonomamente la decisione di sostituirsi alla sfortunata tennista, senza confidare nulla agli altri membri del team, arrivando piano piano ad assumere completamente l'identità della tennista.

Il regista Yorgos Lanthimos

Yorgos Lanthimos è uno dei registi più acclamati della cinematografia greca. Con "The Lobster" ha ottenuto nel 2015 il Premio della Giuria al Festival di Cannes. Il suo lavoro successivo, dal titolo "La Favorita", è stato premiato nel 2018 al Festival di Venezia con il Leone d'argento - Gran premio della giuria, mentre Olivia Colman ha ottenuto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile e nel 2019 il Premio Oscar come Miglior Attrice.