Box Office Italia: “Lo Schiaccianoci” stravince il weekend

Box Office Italia (dal 9 al 11 novembre 2018). “Lo Schiaccianoci e i quarto regni” è inarrestabile stravince anche questo weekend, sul podio salgono anche “Tutti lo sanno” con la bella Penélope Cruz e “Notti Magiche” di Paolo Virzì.

Box Office Italia: la Disney ancora in testa sul podio anche il nuovo film con protagonista Penélope Cruz

“Lo schiaccianoci e I quattro regni” con 1,7 milioni di euro, portando il suo dato complessivo a 7 milioni di euro, con oltre 1 milione di spettatori è il film più visto nelle sale cinematografiche italiane. Ispirato al racconto “Storia di uno Schiaccianoci – Favola di Natale ” di Alexandre Dumas “Lo schiaccianoci e I quattro regni” ha letteralmente incantato il pubblico italiano che lo premia con il primo posto del Box Office anche nel weekend appena concluso.

Ottiene un ottima seconda posizione, invece, la pellicola drammatica “Tutti lo sanno” che segna il ritorno sul grande schermo dell’attrice spagnola Penélope Cruz, che veste i panni di Laura una donna divisa tra amore e amicizia diretta dal cineasta Asghar Farhadi.

La pellicola ha chiuso il suo primo weekend nelle sale dei cinema italiani con un incasso di 703.829 euro.

Chiude il podio di questo Box Office della seconda settimana di novembre 2018, la commedia italiana “Notti Magiche” del regista Paolo Virzì, che al suo debutto si porta a casa un incasso di 657.387 euro.

Quarto posto per la pellicola italiana diretta da Guido Chiesa “Ti presento Sofia“. Un ironica commedia degli equivoci con protagonista Fabio De Luigi nei panni di un padre diviso dall’amore per la figlia Sofia e la passione per la sua nuova compagna interpretata da Micaela Ramazzotti.

“Ti presento Sofia” si porta a casa in questo weekend un parziale di 612.966 euro, per un totale complessivo dal suo debutto nelle sale che è pari a 2.357.982 euro.

Box Office Italia: i film dalla quinta all’ottava posizione

“First Man – Il Primo Uomo” è il quinto classificato di questo Box Office che va dal 9 al 11 novembre 2018. La pellicola con protagonista Ryan Gosling nei panni dell’astronauta Neil Armstrong, ha incassato al botteghino un parziale di 603.319 euro per un totale di 2.397.404 euro.

Il sesto e il settimo posto della classifica dei 10 film più visti al cinema, sono rispettivamente occupati dai film “Il Mistero della Casa del Tempo” di Eli Roth e da “Hunter Killer – Caccia negli abissi” di Donovan Marsh.

Il film con Cate Blanchett e Kyle MacLachlan ha chiuso il weekend con un incasso di 587.472 euro che lo porta a un totale di 2.669.363 euro. Mentre il Thriller con Gerard Butler ha portato a casa un guadagno di 405.676 euro al suo debutto al cinema.

Ottavo posto, per “Overlord” il film d’azione diretto dall’australiano Julius Avery un action-horror ambientato durante la Seconda guerra mondiale. La pellicola ha debuttato nelle sale con un incasso di 289.541 euro.

Box Office Italia: i peggiori della settimana

Chiudono il Box Office italiano del weekend dal 9 al 11 di novembre 2018 le pellicole “A Star Is Born” e “Euforia” rispettivamente in nona e decima posizione.

La storia d’amore firmata Bradley Cooper dopo settimane di dominio assoluto, ha chiuso quest’ultima settimana al cinema con un parziale di 259.652 euro che sommato a quelli precedenti lo porta ad un totale di 6.440.083 euro. Mentre la commedia italiana della cineasta Valeria Golino ha portato a casa in questo weekend un incasso parziale di 144.368 euro per un totale di 1.472.792 euro.