Hunter Killer – Caccia negli abissi (2018)

Titolo originale: Hunter Killer

Regia: Donovan Marsh

Cast: Gerard Butler, Gary Oldman, Ryan McPartlin, Common, Linda Cardellini, Michael Nyqvist, Micheal Trucco, Caroline Goodall, Cosmo Jarvis, Adam James, Taylor John Smith, Zane Holtz

Genere: Azione, Thriller, Colore

Durata: 100 minuti

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita: 4 novembre 2018

Il regista sudafricano Donovan Marsh in “Hunter Killer - Caccia negli abissi” capovolge gli equilibri del mondo: le eterne rivali, Russia e America, si ritrovano a combattere sul fronte comune, quando le folli pretese di un ammiraglio russo minacciano l’avvento di una Terza Guerra Mondiale. Sarà compito del capitano del sommergibile USS Toledo, Joe Glass interpretato da Gerard Butler, con l’aiuto del corpo speciale dei Navy SEALs, addentrarsi nelle gelide acque del mare di Barents, a nord della Norvegia e della Russia, per liberare il presidente russo e sventare il colpo di Stato.

Hunter Killer - Caccia negli abissi: dalla penna di George Wallace e Don Keith alla cinepresa di Donovan Marsh, una storia di grande attualità

Le vicende di "Hunter Killer - Caccia negli abissi" prendono forma nel romanzo pubblicato nel 2012 con il titolo “Firing Point”, scritto a quattro mani dal Comandante George Wallace, membro delle Us Navy , e dal giornalista e scrittore Don Keith.

Realtà e finzione in questa storia sono divise da un confine sottile. La pellicola di "Hunter Killer- Caccia negli abissi" infatti ricalca un tema che negli ultimi tempi è stato spesso al centro di dibattiti e causa di forte tensione. Ciò conferisce agli eventi trattati una nota di attualità, che non può che rendere ancora più coinvolgenti per lo spettatore le dinamiche di questo thriller, che gode già di un ottimo biglietto da visita. Il lungometraggio "Hunter Killer- Caccia negli abissi" vanta nel suo cast attori molto importanti come di Gerard Butler, reduce dal successo del film del 2018 "Nella tana dei lupi" sotto la regia di Christian Gudegast e del premio Oscar Gary Oldman.