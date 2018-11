Box Office Italia: “Lo schiaccianoci e i quattro regni” vince il weekend

Box Office Italia (dal 2 al 4 novembre 2018). L’incantato racconto della Disney, “Lo schiaccianoci e i quattro regni” è il film più visto nelle sale dei cinema italiani durante il ponte del 2 novembre. Segue in seconda posizione “Il Mistero della Casa del Tempo” mentre il terzo posto se lo aggiudica il film biografico “First Man – Il Primo Uomo” dedicato alla figura di Neil Armstrong.

Box Office Italia: la magia del natale targato Disney conquista tutti al suo debutto nelle sale

“Lo schiaccianoci e i quattro regni” l’adattamento cinematografico del racconto tedesco “Schiaccianoci e il re dei topi” del 1816 del scrittore E.T.A. Hoffmann e del balletto “Lo schiaccianoci” di Pëtr Il’ič Čajkovskij, ispirato al racconto “Storia di uno Schiaccianoci – Favola di Natale ” di Alexandre Dumas, ha letteralmente incantato il pubblico italiano. La pellicola della Disney al suo debutto nella sale ha incassato 4.734.178 euro.

Al secondo posto del Box Office Italiano del primo weekend di Novembre 2018, troviamo “Il mistero della casa del tempo” di Eli Roth con protagonista Cate Blanchett. Il film ripercorre le vicende di Lewis Barnavelt, un bambino divenuto orfano che, dopo la morte di suoi genitori, va a vivere con suo zio Jonathan, un giorno però il ragazzo scopre che suo zio e la sua amica, Mrs Zimmerman, sono due maghi molto potenti e che fuori c’è tutto un mondo di cui prima non immaginava nemmeno l’esistenza. Il fantasy ha chiuso il weekend con un parziale di 1.616.408 euro per un totale di 1.937.337 euro.

L’ultimo gradino del podio italiano di questo weekend è occupato dalle pellicola del regista Damien Chazelle con protagonista Ryan Gosling nei panni dell’astronauta Neil Armstrong. “First Man – Il Primo Uomo” ha chiuso la prima settimana nelle sale con un incasso di 1.525.872 euro.

Quarto posto del Box Office italiano del weekend che va dal 2 al 4 novembre 2018, occupato dalla commedia italiana “Ti presento Sofia“, nella quale un simpatico Fabio De Luigi è alle prese con un intrigata storia d’amore con la bella Micaela Ramazzotti, resa ancora più complessa dalla presenza della giovane Sofia la figlia del personaggio interpretato da De Luigi.

“Ti presento Sofia” nelle sale dal 31 ottobre ha incassato al botteghino un totale di 1.575.608 euro.

Box Office Italia: scendono fino a metà classifica “Halloween” e “A Star Is Born”

Quinto posto della classifica dei 10 film più visiti al cinema in Italia, troviamo l’horror “Halloween” di David Gordon Green con protagonista Jamie Lee Curtis. La pellicola ha chiuso il primo weekend di novembre con un parziale di 931.084 euro per un totale complessivo di 3.033.589 euro.

In calo ma pur sempre uno dei film più apprezzati del periodo è “A Star Is Born” che occupa la sesta posizione della classifica della settimana appena conclusa. Con un parziale di 770.359 euro, la pellicola drammatica diretta da Bradley Cooper arriva a un totale di incasso che supera i sei milioni di euro.

Settimo e ottavo classificato, invece, sono rispettivamente le pellicole “Euforia” di Valeria Golino e “Piccoli Brividi 2 – I fantasmi di Halloween” di Ari Sandel.

“Euforia” ha chiuso questa settimana con un parziale di 591.356 euro per un totale complessivo di 1.262.285 euro. Mentre “Piccoli Brividi 2” ha ottenuto nel weekend del ponte del 2 novembre 2018 un guadagno parziale di 424.888 euro che sommato a quelli precedenti lo portano a un totale di 1.849.528 euro.

Box Office Italia: i peggiori della settimana

Al nono posto del Box Office italiano di questo weekend troviamo il lungometraggio drammatico di Richard Eyre “The Children Act – Il Verdetto” con Stanley Tucci e Emma Thompson, quest’ultima nei panni di un giudice alle prese con un caso molto delicato in cui è a rischio la vita di un bambino. Il film ha chiuso il weekend con incasso parziale di 393.879 euro, per un totale complessivo che è pari a 1.575.497 euro.

Chiude la classifica della settimana di cinema appena conclusa occupando la decima posizione, la pellicola “Hell Fest” di Gregory Plotkin. L’horror segue le cruenti vicende di uno spietato serial-killer che sfrutta un parco a tema Halloween per uccidere le sue vittime. “Hall Fest” al cinema dal 31 ottobre ha incassato al botteghino un parziale di 359.856 euro per un totale di 359.856 euro.

Chiara Broglietti

5/11/2018