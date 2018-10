Regia: Gregory Plotkin

Cast: Bex Taylor-Klaus, Reign Edwards, Micheal Tourek, Tony Todd, Amy Forsyth

Genere: horror, colore

Durata: n.d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Notorious Pictures

Data di uscita: 31 ottobre 2018

"Hell Fest" del cineasta Gregory Plotkin è un film horror, che segue le cruenti vicende di uno spietato serial-killer che sfrutta un parco a tema Halloween per uccidere le sue vittime.

Hellfest: un cruento horror dai toni macabri

Quando Hellfest arriva in città per la notte di Halloween non c’è più nessun dolcetto e scherzetto da farsi: nell'inquietante parco giochi a tema, infatti, si nasconde una terribile mente omicida, che uccide i clienti facendo passare le loro morti come parte dello spettacolo. Per lo spietato serial killer, il parco giochi diventa il set perfetto per il suo macabro show poiché gli spettatori ignari del pericolo accorrono numerosi proprio per vedere e partecipare a quello che all'apparenza sembra la più realistica messa in scena della popolare festa di Halloween.

Natalie (Amy Forsyth), Brooke (Reign Edwards) e i loro amici partecipano alla serata per assaporare la paura e vivere l'adrenalina con altre migliaia di persone. La comitiva di ragazzi sarà il prossimo bersaglio del serial killer mascherato che infesta le strade di Hellfest.

Hellfest: il cast

Tra i protagonisti di "The hellfest" troviamo la giovane attrice canadese Amy Forsyth, la quale annovera nel suo curriculum altre partecipazioni a film di genere horror tra cui "Torment" regia di Jordan Barker del 2013 e in "A Christmas Horror Story" regia di Steven Hoban e Brett Sullivan nel 2015.

Al fianco della Forsyth in questa pellicola figura anche il nome di Reign Edwards, anche lei giovanissima e nota al grande pubblico per la sua partecipazione alla soap opera targata CBS dal titolo "The Bold and the Beautiful", per la quale la Edwards si è aggiudicata ben tre anni consecutivi (2016-2017 e 2018) la candidatura al Daytime Emmy Award come miglior attrice giovane in una serie drammatica.