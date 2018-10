Piccoli Brividi 2 – I fantasmi di Halloween - Recensione: ritorna Slappy, il ventriloquo inventato dallo scrittore per ragazzi R. L. Stine



É tempo di Halloween nella cittadina di Wardenclyffe. La giovane Sarah e suo fratello Sonny si ritroveranno a fare i conti con una vera e propria invasione di mostri. Tutto inizia dalla scoperta di un libro misterioso dello scrittore R. L. Stine, ritrovato in una casa spaventosa da Sonny e dal suo amico del cuore Sam, meglio noti come i Fratelli spazzatura. Il regista Rob Letterman mette in scena il sequel del libro cult della serie “Piccoli brividi” con protagonista il pupazzo ventriloquo Slappy alla ricerca di una famiglia tutta sua.

Piccoli Brividi 2 – I fantasmi di Halloween: una pellicola per ragazzi perfetta per il pubblico americano

Scorre benissimo “Piccoli brividi 2 - I fantasmi di Halloween” e parte alla grande con l’inquietante pupazzo materializzatosi dal nulla. Slappy prima sembra carino e servizievole, ma diventa molto presto un pericolo per la tutta la cittadina americana. Grazie ai suoi superpoteri i mostri prendono vita e quella che è per tutti una notte di festa e divertimento diventa un vero incubo.

Non è la prima volta che la ricorrenza pagana di Samhain viene usata nei film horror. In questo caso è una variazione sul tema, visto il target di riferimento. I toni sono estremamente leggeri come i libri da cui il film è tratto. Tutti gli interpreti sono teenager puliti alle prese con le prime cotte e le criticità derivanti dalle loro insicurezze. Il pupazzo malefico è il grande dittatore da bloccare. Con effetti speciale di gran qualità ci si trova immersi nella notte di Halloween tra libri magici e torri elettriche che riprendono potere.

“Piccoli brividi 2 - I fantasmi di Halloween” è un viaggio divertente in un parco a tema per i più giovani. Nel suo essere leggero, il secondo capitolo cinematografico della saga “Piccoli brividi” è un vero capolavoro. La trama è piuttosto esile e i personaggi non particolarmente originali, ma la narrazione è alquanto brillante e gli scenari perfetti. Nel complesso è un brillante film d’intrattenimento ben fatto e perfetto per il suo pubblico di riferimento.

Ivana Faranda