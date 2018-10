Se la strada potesse parlare - Recensione: Harlem Mon Amour



La ricerca dei corpi, il ritrovarsi spontaneamente – come spiegare cosa permette a due individui di scegliersi? Il concetto di amore è termine ombrello, quanto più ostico e ingestibile, parola che porta in latenza un insieme esorbitante di sfumature e esperienze. Il cinema si è caricato sulle spalle l’onere di frugare tra le pieghe del sentimento, provando a palesare l’ineffabile, sottrarre al tempo i nostri affetti più intimi. Eppure col tempo l’urgenza è rimasta, nonostante il procedere storico, il diramarsi capillare, l’elevamento a potenza: banalmente, si ci riempie la bocca di amore in quanto unica e reale esperienza di contatto con l’Altro, approdo a qualcosa che trascenda la semplice carne. In un singolo, puro momento, il vivente sente il vivente.

Barry Jenkins continua a elaborare la propria poetica amorosa in “Se la strada potesse parlare”, opera quanto più legata alla sorpresa del corpo, allo scoprirsi e scoprire. Ci sono Clementine "Tish" Rivers (una magnetica KiKi Layne) e Alonzo "Fonny" Hunt (Stephan James), una vita trascorsa spalla a spalla, dallo sguardo esploratore dell’infanzia agli umori e vischiosità dell’adolescenza. Arriva di colpo il riconoscersi spontaneamente, l’unificazione vera – scriveva Hegel nel “Frammento sull’amore”. Sotto i loro piedi muove la Harlem degli anni ’70, già umiliata da violenza e coercizioni; nel calderone che ribolle, sulla bomba che ticchetta, si mettono su progetti – una casa, un lavoro che permetta stabilità, la sospensione dell’esser giovani. A vegliare sulle vite altrui rimangono solo strade imponenti e impotenti, testimoni silenziosi del massacro e la paura, del miracolo e della tregua. C’è anche quella Beale Street a cui il titolo originale esplicitamente rimanda, il coacervo e il punto nevralgico della cultura black, culla del jazz, terra da cui l’esodo ebbe inizio.

Dal blu al blues. Abbandonata la fotografia oltremarina di “Moonlight”, Jenkins vira su colori più vividi, immersi in atmosfere impazzite di luce (la sovrapposizione in alcune scene con “Her” di Spike Jonze è folgorante). Quest’ultima filtra e penetra, abita gli spazi – ci dovrà pur essere un varco, una soluzione che permetta il realizzarsi di un amore troncato a metà. Eppure Fonny è in prigione, incastrato per un reato non commesso; sul giradischi muove stanco un blues.

Se la strada potesse parlare - Recensione: una separazione

Giunge la notizia, inaspettata: Tish aspetta un bambino. Ha diciannove anni, niente college, se la cava come commessa. Eppure è determinata, pensa ancora alla casa da tirar su, gioca con l’immaginazione e i futuri prossimi. Jenkins intesse un’ode sottile alla famiglia, collante e struttura su cui poggiare: attorno alla nascita, al segreto della vita che si compie, si cessa di essere schegge impazzite. Si supera anche il dramma dello scisma, del vetro che separa due amanti: se con l’amore esiste ancora la separazione di identità, ma non di corpi, ogni nuova barriera disintegra l’armonia e l’equilibrio.

Il nodo tuttavia rimane, strozza ogni piano: Fonny non può essere tirato fuori di prigione, inchiodato ingiustamente da un poliziotto bianco. “Se la strada potesse parlare” incanala una rabbia di fondo ancora fresca e montante, rovista in problematiche pulsanti. Il colpo inferto non è alla giugulare, piuttosto laterale, montante: la polemica, il filo politico si dipana sottilmente, non si esplode e si arriva a una certa pornografia del dolore. Forse ingenuamente, ci si solleva dallo storico e dalle incombenze; poco conta degli ostacoli e delle barriere: l’amore è restaurativo, riempie le lacune, pulisce le macchie. Da e si dona, non ha riserve – lo ricordiamo tramite analessi, in una scena che prende per mano l’Emmanuelle Riva di “Hiroshima Mon Amour”. Le parole, biascicate: “Perché non te? Perché non te in questa città e in questa notte tanto simile alle altre, al punto di rendersi irriconoscibile?”