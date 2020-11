Stasera in tv, martedì 10 novembre 2020: film e serie tv da vedere

Tutti i film e le serie in onda stasera in tv, martedì 10 novembre, in prima e seconda serata. Tra i film segnaliamo “Django Unchained“, la commedia “Se son rose”, il film di fantascienza “Pacific Rim“, il drammatico “The Social Network” e molti altri.

Stasera in tv, martedì 10 novembre

Stasera in tv alle 21.20, su Rai 4, non potete perdere il film di Quentin Tarantino “Django Unchained” (2012). Nel sud degli Stati Uniti, King Schultz, un cacciatore di taglie, ha ridato la libertà a Django, uno schiavo nero, a cui fa da mentore. Anche Django diventa un abile cacciatore di taglie, ma per essere felice deve ancora fare la cosa più importante: liberare sua moglie dalla schiavitù a cui la costringe un perfido proprietario di alcune piantagioni nel Mississippi. Un cast di tutto rispetto con noi del calibro di Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson, James Remar, Franco Nero e Kerry Washington.

Alle 21.04 su Canale 20 Mediaset andrà in onda “Pacific Rim” (2013), di Guillermo del Toro. La Terra è invasa da mostruose creature chiamate Kaiju, che emergono dagli abissi marini. Per sconfiggerle, sono stati progettati degli enormi robot chiamati Jaegers. Questi robot sono pilotati da due persone, le cui menti sono collegate da un ponte neurale. La situazione è tragica e il destino dell’umanità è affidato a un ex pilota (Charlie Humman) e un tirocinante senza esperienza (Rinko Kikuchi). Riusciranno nell’impresa?

Potrete vedere “The Social Network” alle 21.10 su Rai Movie. Il film racconta la storia della nascita di Facebook, il social network nato nel 2004 grazie a Mark Zuckerberg, quando era ancora uno studente universitario.

Stasera Canale 5 trasmetterà in tv la commedia “Se son rose” (2018) , alle 21.21. Il protagonista è un cinquantenne single, interpretato da Leonardo Pieraccioni, che si trova costretto a riallacciare i rapporti con tutte le sue ex, per colpa della figlia. Nel cast anche Elena Cucci, Michela Andreozzi, Caterina Murino e Claudia Pandolfi.

Un’altra divertente commedia è “Il cosmo sul comò” (2008), in onda su Cine 34 alle 21.00. Il film con Aldo, Giovanni e Giacomo narra 4 episodi pieni di stravaganti peripezie dei tre, ispirati, questa volta, dagli insegnamenti di un maestro orientale.

Se invece stasera volete optare per un action da guardare in tv, una buona scelta è “A testa alta” (2004), con Dwayne Johnson, trasmesso su Paramount Network alle 21.10. Dopo un lungo periodo lontano dalla sua città, un agente delle forze speciali fa ritorno a casa. Ma la città non è più la stessa e per ripulirla dalla criminalità e dalla violenza si farà eleggere sceriffo.

Stasera in tv sulle reti Sky, una proposta interessante è “Sfida senza regole” (2008) su Sky Cinema 1 alle 21.15. Due agenti di polizia lavorano insieme per scoprire se esiste una connessione tra un omicidio commesso di recente e un caso archiviato da anni, che pensavano di aver risolto. Nel cast Al Pacino, Robert De Niro, Carla Gugino, John Leguizamo e 50 Cent.

Ecco la programmazione di stasera nel dettaglio:

Prima serata

“Gli orologi del diavolo” su Rai 1 alle 21.25

“Django Unchained” su Rai 4 alle 21.20

“Se son rose” su Canale 5 alle 21.21

“Pacific Rim” su Canale 20 Mediaset alle 21.04

“Il cosmo sul comò” su cine 34 alle 21.00

“The Social Network” su Rai Movie alle 21.10

“A testa alta” su Paramount Network alle 21.10

“Il grande Jake” su Iris alle 21.00

“La tradizione del Natale” su TV8 alle 21.30

“House party: la grande festa” su Italia 2 alle 21.10

“The November Man” su Nove alle 21.25

“Un amore per caso” su Cielo alle 21.15

“True Justice – Incrocio mortale” su Spike alle 21.30

“Chicago P.D.” – Stagione 6 Episodio 16 su Top Crime alle 21.10

“Alice Nevers” – Stagione 11 Episodio 7 su Giallo alle 21.10

“Il giorno più bello” su Rai 5 alle 21.03

“Hawaii Five-O” – Stagione 10 Episodio 15 su La1 alle 21.10

“Sfida senza regole” su Sky Cinema 1 alle 21.15

“Gli anni dei ricordi” su Sky Cinema Romance alle 21.00

“Appena un minuto” su Sky cinema Collection alle 21.15

“The amazing Spider-Man” su Sky Cinema Action alle 21.00

Seconda serata

“X-Files” – Stagione 7 Episodio 14 su Rai 4 alle 00.20

“La preda perfetta” su Canale 20 Mediaset alle 23.46

“The Startup – Accendi il tuo futuro” su Rai Movie alle 23.15

“Killers” su Paramount Network alle 23.00

“I cowboys” su Iris alle 23.21

“Shadowhunters – Città di ossa” su Italia 2 alle 23.15

“Solitary Man” su Nove alle 23.30

“Spartacus: gli dei dell’arena” – Stagione 1 Episodio 5 su Spike alle 23.30

“C.S.I. New York” – Stagione 9 Episodio 1 su Top Crime alle 22.50

“Vera” – Stagione 10 Episodio 4 su Giallo alle 23.10

“La mia pazza pazza famiglia” su Rai Premium alle 23.05

“Le regine del crimine” su La1 alle 23.55

“Suits” – Stagione 6 Episodio 11 su La2 alle 23.20

“Operazione Hummingbird – è tutto appeso a un filo” su Sky Cinema 1 alle 23.00

“Lezioni di cioccolato 2” su Sky cinema Romance alle 23.00

“Il tuttofare” su Sky Cinema Collection alle 22.55

“I Am Soldier” su Sky Cinema Action alle 23.20

