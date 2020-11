Tutti i film e le serie in onda stasera in tv, martedì 24 novembre, in prima e seconda serata. Tra i film segnaliamo il biopic “Tonya”, il drammatico “Mississippi Burning – Le radici dell’odio” e l’action comedy “The Nice Guys” e molti altri.

Stasera in tv, martedì 24 novembre

Alle 21.00 Sky Cinema Family trasmetterà il film d’animazione “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” (2019). Un film per tutta la famiglia, ideale per i più piccoli diretto da Lorenzo Mattotti. Tonio, principe degli orsi e figlio del re, viene rapito e scompare tra le montagne della Sicilia, suscitando l’ira del re verso gli uomini che decide così di attaccarlo per ritrovare Tonio. La situazione lo porterà però a una dura consapevolezza.

Su TV 8 alle 21. 13 andrà in onda “Mississippi Burning”, straordinario film del 1988 con un giovanissimi Willem Dafoe sul tema del razzismo e della corruzione. Nella prima metà degli anni ’60, tre giovani attivisti per i diritti civili scompaiono senza lasciare tracce, si tratta di due ebrei e di un ragazzo di colore. A investigare nel profondo Sud dell’America arrivano il detective Anderson e il giovane Alan Ward, profondamente diversi, ma decisi a dare giustizia ai tre ragazzi e alle loro famiglie.

Alle 21.20 Rai 4 trasmetterà “Tonya” (2017), con protagonista Margot Robbie e Allison Janney, vincitrice dell’Oscar nel 2018 per il ruolo. Il film racconta la storia della pattinatrice Tonya Harding, dalla sua infanzia fino all’età adulta, dalla sua ascesa al suo declino, insieme alle difficoltà del mondo dello sport e al pericoloso e forte desiderio di vincere a qualsiasi costo.

Torna “This Is Us” con la quinta stagione e continuano le avventure dei Pearson. Durante la première i vari protagonisti affronteranno le restrizioni dovute al diffondersi della pandemia di Covid-19, verrà comunicata la gravidanza di Madison, con un colpo di scena davvero inaspettato.

Alle 23.06 Mediaset Premium trasmetterà la commedia d’azione “The Nice Guys”, con Ryan Gosling e Russell Crowe. Un investigatore privato e un detective dai metodi poco ortodossi vengono incaricati di risolvere un misterioso caso su una ragazza scomparsa legata alla morte di un ex star del mondo dello spettacolo.

Alle 23.15 andrà in onda su Sky Collection “Maledetto il giorno che t’ho incontrato”, di e con Carlo Verdone, al fianco di Margherita Buy. Berardo e Camilla vanno dallo stesso psicanalista, si incontrano spesso e, entrambi alle prese con problemi di cuore, diventano amici, colmando con il loro rapporto il vuoto che sentono.

Ecco la programmazione di stasera nel dettaglio

Prima serata

“Il Pistolero” su Iris alle 21.00

“Sharm El Sheikh – Un’estate indimenticabile” su Cine 34 alle 21.00

“La famosa invasione degli orsi in Sicilia” su Sky Cinema Family alle 21.00

“L’amore dura tre anni” su Sky Cinema Romance alle 21.00

“Il regno del fuoco” su Sky Cinema Action alle 21.00

“Coriolanus” su Rai 5 alle 21.01

“Hunter’s Prayer – In fuga” su Canale 20 alle 21.04

“Amazonian Cosmos” su La 2 alle 21.05

“The Post” su Rai Movie alle 21.10

“Agente Smart Casino Totale Bruce and Lloyd fuori controllo” su Italia 2 alle 21.10

“Alice Nevers” – Stagione 12 Episodio 3 su Giallo alle 21.10

“Chicago P.D.” – Stagione 6 Episodio 20 su Top Crime alle 21.10

“Hawaii Five-O” – Stagione 10 Episodio 19 su La 1 alle 21.10

“Sansone” su Paramount Network alle 21.10

“Mississippi Burning – Le radici dell’odio” su TV 2000 alle 21.13

“La ragazza nella nebbia” su Sky Cinema 1 alle 21.15

“Al lupo! Al lupo!” su Sky Cinema Collection alle 21.15

“The Flash” – Stagione 6 Episodio 17 su Premium Action alle 21.15

“All American” – Stagione 2 Episodio 13 su Mya alle 21.15

“Tower Heist: colpo ad alto livello” su Premium Cinema alle 21.15

“La dura verità” su Cielo alle 21.15

“Tonya” su Rai 4 alle 21.20

“L’amore è servito” su Rai Premium alle 21.20

“Sahara” su Nove alle 21.25

“Il commissario Montalbano” su Rai 1 alle 21.25

“La magia del Natale” su TV 8 alle 21.30

“True Justice – Guerriglia urbana” su Spike alle 21.30

Seconda serata