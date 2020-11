Stasera in tv, lunedì 23 novembre 2020: film e serie tv da vedere

Tutti i film e le serie in onda stasera in tv, lunedì 23 novembre, in prima e seconda serata. Tra i film segnaliamo l’action “Assassin’s Creed“, “Logan – The Wolverine“, la commedia “Un milione di modi per morire nel West” e molti altri.

Stasera in tv, lunedì 23 novembre

Stasera in tv, su Italia 1 alle 21.16, l’imperdibile “Logan – The Wolverine” (2017). Gli X-Men non esistono più ormai e il professor Charles Xavier ha perso i suoi poteri, minato dall’Alzheimer che avanza. Sarà quindi compito di Logan proteggere Laura, un’adolescente con gli stessi poteri da mutante.

Alle 21.20 su Rai 2 andrà invece in onda “Assassin’s Creed” (2016). Callum Lynch prende parte a un esperimento in cui può vivere la vita del suo antenato Aguilar, nella Spagna del XV secolo. Callum scopre di discendere da una misteriosa società segreta, gli Assassini. Allenandosi e accumulando conoscenze Lynch sfiderà una potente e crudele organizzazione Templare dei giorni nostri. Nel cast Michael Fassbender, Marion Cotillard e Jeremy Irons.

Se stasera volete vedere una commedia in tv, allora dovrete sintonizzarvi su Canale 20 Mediaset alle 21.04, per vedere “Un milione di modi per morire nel West” (2014), con Charlize Theron, Amanda Seyfried e Liam Neeson. Albert viene lasciato dalla fidanzata dopo aver rifiutato un confronto. Sarà l’incontro con una giovane donna appena arrivata in città a dargli la forza di innamorarsi di nuovo e di ritrovare quel coraggio che sempre lamentava di non avere. Ben presto, il marito di lei, un noto fuorilegge, si mette alla ricerca di Albert, per portare a termine la sua vendetta.

Su Cielo alle 21.15, andrà in onda “Il piccolo Buddha” (1993), di Bernardo Bertolucci, con Keanu Reeves. Nella città di Seattle alcuni monaci provenienti dal Buthan, richiedono ai genitori del piccolo Jesse Konrad, di accompagnarlo in Tibet, poichè credono si tratti della la reincarnazione del Dalai Lama morto alcuni anni prima. Sarà così?

Alle 21.10, Paramount Network trasmetterà “The Bank Job – La rapina perfetta” (2008). Il film è ispirato a una storia vera, accaduta a Londra nel 1971. Un gruppo di ladri rapina rapinano il caveau di una banca e trovano documenti su mafia, famiglia reale e servizi segreti.

Stasera in tv, Sky Cinema 1 propone la visione di “Ad Astra” (2019). l’astronauta Roy McBride viene incaricato di ritrovare il padre, importante astronauta, scomparso molti anni prima nel corso di una missione in orbita sul pianeta Nettuno alla ricerca di nuove forme di vita. Durante questa missione Roy scoprirà molti segreti. Nel cast Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga e Liv Tyler.

Ecco la programmazione di stasera nel dettaglio:

Prima serata

“Vite in fuga” su Rai 1 alle 21.25

“Assassin’s Creed” su Rai 2 alle 21.20

“Trono di Spade” – Stagione 8 Episodio 5 su Rai 4 alle 21.20

“Logan – The Wolverine” su Italia 1 alle 21.16

“Un milione di modi per morire nel West” su Canale 20 Mediaset alle 21.04

“E fuori nevica!” su cine 34 alle 21.00

“The Homesman” su Rai Movie alle 21.10

“The Bank Job – La rapina perfetta” su Paramount Network alle 21.10

“L’isola dell’ingiustizia – Alcatraz” su Iris alle 21.00

“Gomorra la serie – Stagione 4 Episodio 11” su TV8 alle 21.35

“Aiuto vampiro” su Italia 2 alle 21.10

“Aspirante vedovo” su Nove alle 21.35

“Il piccolo Buddha” su Cielo alle 21.20

“Little Murders” – Stagione 1 Episodio 6 su La7d alle 21.30

“The Librarians” – Stagione 3 Episodio 1 su Spike alle 21.30

“C.S.I. New York” – Stagione 9 Episodio 5 su Top Crime alle 21.10

“Omicidi a Sandhamn” – Stagione 12 Episodio 1 su Giallo alle 21.10

“Ad Astra” su Sky cinema 1 alle 21.15

“Questo pazzo sentimento” su Sky Cinema Romance alle 21.00

“Un sacco bello” su Sky Cinema Collection alle 21.15

“Faster”su Sky Cinema Action alle 21.00

Seconda serata

“E venne il giorno” su Rai 4 alle 23.17

“John Rambo” su Canale 20 Mediaset alle 23.30

“Il sentiero della violenza” su Rai Movie alle 23.15

“Caos” su Paramount Network alle 23.15

“Prima che sia notte” su Iris alle 23.36

“Spider-Man: Homecoming” su TV8 alle 00.30

“Big Bang Theory” – Stagione 6 Episodio 15 su Italia 2 alle 23.15

“Passione sinistra” su Nove alle 23.15

“Spartacus” – Stagione 3 Episodio 7 su Spike alle 23.15

“C.S.I. Scena del crimine” – Stagione 11 Episodio 15 su Top Crime alle 22.55

“Alice Nevers” – Stagione 12 Episodio 1 su Giallo alle 23.00

“R.i.p.d. – Poliziotti dall’aldilà” su Sky cinema 1 alle 23.30

“Harry ti presento Sally” su Sky Cinema Romance alle 22.50

“C’era un cinese in coma” su Sky Cinema Collection alle 23.00

“Codice 999” su Sky Cinema Action alle 22.35