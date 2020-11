Stasera in tv, sabato 21 novembre 2020: film e serie tv da vedere

Tutti i film e le serie in onda stasera in tv, sabato 21 novembre, in prima e seconda serata. Tra i film segnaliamo l’action “The Bourne ultimatum“, il fantasy “Il cacciatore e la regina di ghiaccio“, il drammatico “The impossible“, la commedia “Che bella giornata” e tanti altri.

Stasera in tv, sabato 21 novembre

Continua la saga dell’agente Jason Bourne (Matt Damon) su Rete 4 alle 21.22, con il terzo ed ultimo capitolo “The Bourne ultimatum” (2007). L’agente finalmente, ha ricostruito la sua memoria ed è pronto ad affrontare i colleghi della CIA per vendicare l’omicidio della sua amata.

Stasera in tv, alle 21.20 su Italia 1, andrà in onda “Il cacciatore e la regina di ghiaccio” (2016). La perfida regina Ravenna, anni prima di riversare la sua ira su Biancaneve, ha assistito senza batter ciglio all’allontanamento di sua sorella Freya dalla corte, a causa di un tradimento ingiusto. Freya trascorre anni in un castello di ghiaccio, circondandosi di una legione di cacciatori, tra cui Eric e la guerriera Sara. Quando viene a sapere della morte della sorella, Freya chiede ai suoi rimanenti soldati di riportare lo Specchio magico all’unica strega che potrebbe sfruttarne a pieno i poteri. Ravenna, però, viene da lei resuscitata e la sua ricomparsa in scena permetterà alle due malvagie sorelle di riversare sulla loro Terra tutto il male di cui sono capaci. Solo Eric e Sara, oramai banditi, potranno intralciare i loro piani.

Iris trasmetterà “Che bella giornata” (2011) di Checco Zalone, alle ore 21.00. Checco lavora come bodyguard di una discoteca della Brianza, ma il suo sogno è quello di diventare un carabiniere. Grazie alla raccomandazione di uno zio presso il vescovo di Milano, si ritrova a lavorare come addetto alla sicurezza del Duomo. Qui conosce Farah, apparentemente una normale studentessa di architettura, che però nasconde un segreto.

Stasera “The impossible” andrà in onda in tv alle 21.30 su TV8. Una delle peggiori catastrofi mai verificatasi negli ultimi tempi raccontata in un film che vede per protagonista una famiglia che vive l’incubo dello Tsunami. Una coppia e i suoi tre figli si trovano in Thailandia per trascorrere le loro vacanze di Natale, ma all’improvviso una gigantesca onda invade il loro hotel e sembra spazzare via tutto ciò che incontra sul suo inarrestabile cammino. Nel cast Ewan McGregor, Naomi Watts, Marta Etura, Dominic Power e Bruce Blain.

Stasera in tv, alle 21.20 su Rai 4 potrete vedere invece “Universal Soldiers: Regeneration” (2009). In questo terzo capitolo della famosa saga sci-fi il soldato Luc Deveraux dovrà scontrarsi con un gruppo di terroristi intenzionati a distruggere la centrale di Chernobyl.

Su Sky Cinema Action alle 21.00, sarà trasmesso “Attacco al potere 2” (2016). Il film è ambientato a Londra, dove il Primo Ministro Britannico è morto in circostanze misteriose. Durante il funerale, a cui partecipano tutti i maggiori leader mondiali europei, esplode un attacco senza precedenti con lo scopo di mettere in ginocchio il mondo occidentale privandolo di tutti i suoi personaggi politicamente rilevanti. Sarà compito del presidente americano Benjamin Asher (Aaron Eckhart) e dell’incredibile agente segreto Mike Banning (Gerard Butler) salvare il mondo dal disastro.

Ecco la programmazione di stasera nel dettaglio:

Prima serata

“S.W.A.T.” – Stagione 3 Episodio 16 su Rai 2 alle 21.05

“Universal Soldiers: Regeneration” su Rai 4 alle 21.20

“Il cacciatore e la regina di ghiaccio” su Italia 1 alle 21.20

“The chronicles of Riddick” su Canale 20 Mediaset alle 21.04

“The Bourne Ultimatum” su Rete 4 alle 21.22

“La banda J. e S. – Cronaca criminale del Far-West” su cine 34 alle 21.00

“Ritorno al Marigold Hotel” su Rai Movie alle 21.10

“Amare è” su Paramount Network alle 21.10

“Che bella giornata” su Iris alle 21.00

“The Impossible” su TV8 alle 21.30

“Oscure presenze” su Italia 2 alle 21.10

“L’amante inglese” su Cielo alle 21.15

“Pistol Whipped – L’ultima partita” su Spike alle 21.30

“Poirot sono un’assassina” su Top Crime alle 21.10

“I misteri di Murdoch” – Stagione 4 Episodio 10 su Giallo alle 21.10

“A spasso nel bosco” su La1 alle 21.10

“Beata ignoranza” su Sky cinema 1 alle 21.20

“Il sapore del successo” su Sky Cinema Romance alle 21.00

“Acqua e sapone” su Sky Cinema Collection alle 21.15

“Attacco al potere 2” su Sky Cinema Action alle 21.00

Seconda serata

“Criminal Minds” – Stagione 15 Episodio 4 su Rai 2 alle 21.50

“Lionheart – Scommessa vincente” su Rai 4 alle 22.50

“Ruby Red II – Il segreto di Zaffiro” su Italia 1 alle 23.45

“Run all night – Una notte per sopravvivere” su Canale 20 Mediaset alle 23.30

“U-571” su Rete 4 alle 23.36

“I Crudeli” su Cine 34 alle 22.55

“Amore e inganni” su Rai Movie alle 23.15

“Law & Order: Unità Speciale” – Stagione 1 Episodio 9su Paramount Network alle 23.00

“Il vigile” su Iris alle 23.08

“Creature del terrore” su Italia 2 alle 22.55

“Hitman – L’assassino” su Nove alle 23.30

“True Justice – Incrocio mortale” su Spike alle 23.30

“Law & Order: Unità Speciale” – Stagione 19 Episodio 17s u Top Crime alle 23.05

“I misteri di Murdoch” – Stagione 4 Episodio 11 su Giallo alle 22.10

“Il premio” su La1 alle 23.20

“New Amsterdam” – Stagione 1 Episodio 7 su La2 alle 23.40

“Mi chiamo Francesco Totti” su Sky cinema 1 alle 23.00

“Sogno di una notte di mezza età” su Sky Cinema Romance alle 22.45

“Sette chili in sette giorni” su Sky Cinema Collection alle 23.05

“Gods of Egypt” su Sky Cinema Action alle 22.45