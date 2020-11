Cosa vedere tra film e serie in onda stasera in tv, mercoledì 25 novembre, in prima e seconda serata?

Su Iris alle 21.00 segnaliamo “Prova a prendermi” film diretto da Steven Spielberg con Tom Hanks e Leonardo DiCaprio. Il film porta in scena un vero e proprio inseguimento da parte di un agente dell’FBI nei confronti di un vero e proprio artista del travestimento. Il giovane ha rubato più di sei milioni di dollar, impersonando ogni volta un personaggio diverso.

Su Italia 1 alle 21.20 va in onda “Hercules – La leggenda ha inizio” con Kellan Lutz nei panni del protagonista, venduto come schiavo e costretto a vivere lontano dalla sua patria a causa dell’amore nei confronti di Ebe, principessa di Creta. Quando tornerà a casa Ercole condurrà una battaglia decisiva per riconquistare i propri diritti.

Su Sky Cinema 1 alle 21.15 “Tolo Tolo” diretto e interpretato da Checco Zalone. Il protagonista, dopo aver rifiutato il reddito di cittadinanza, decide di aprire un ristorante di sushi nella sua città natale, in Puglia. A causa dei debiti si vede però costretto a chiuderlo e decide quindi di scappare e trovare rifugio in Africa, dove inizierà a fare il cameriere in un albergo.

Su LaEffe alle 21.10 va in onda il documentario “Pussy Riot – Una preghiera punk” diretto da Mike Lerner e Maxim Pozdorovkin. Il film segue le vicende del gruppo femminista russo Pussy Riot, arrestato nel 2012 a causa della loro esibizione all’interno della Cattedrale di Cristo Salvatore. Il loro processo giudiziario ha portato alla luce i problemi e i difetti all’interno del sistema giudiziario russo, attirando in breve tempo l’attenzione dei media e della comunità internazionale.

Ecco la programmazione di stasera nel dettaglio:

Prima Serata

Seconda serata

