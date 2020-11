Stasera in tv, domenica 22 novembre 2020: film e serie tv da vedere

Tutti i film e le serie in onda stasera in tv, domenica 22 novembre, in prima e seconda serata. Tra i film segnaliamo “Jurassic World“, l’action “John Rambo“, il drammatico “In guerra per amore” e tanti altri.

Stasera in tv, non potete perdervi “John Rambo” (2008) di e con Sylvester Stallone, alle 21.04 su Canale 20 Mediaset. L’ex reduce del Vietnam, rifugiatosi in Thailandia, stavolta viene ingaggiato da un gruppo di missionari cristiani i quali hanno bisogno di una guida esperta per addentrarsi nella giungla e portare soccorsi alla popolazione birmana, vessata da troppi anni di regime. In questo viaggio i pericoli non mancheranno e Rambo dovrà proteggere in tutti i modi i suoi compagni.

Alle 21.20, Italia 1 trasmetterà “Jurassic World” (2015), con Chris Pratt. Dopo il fallimento del Jurassic Park e la morte di John Hammond, l’mprenditore Simon Masrani decide di acquisire la InGen, International Genetic Technologies, per un nuovo parco di dinosauri, chiamato Jurassic World. L’interesse della gente per il nuovo parco però, comincia a scemare dopo un po’ e così gli scienziati progettano un nuovo tipo di dinosauro.

Stasera in tv, potrete vedere “In guerra per amore” (2016), di Pierfrancesco Diliberto, meglio noto con il nome di Pif, su Rai Movie alle 21.10. Protagonista della pellicola è Arturo, che vuole chiedere la mano alla donna dei suoi sogni, Flora (Miriam Leone): il sui obiettivo è però ostacolato dal padre di lei, il quale ha promesso in sposa sua figlia ad un mafioso siciliano.

Per poter impedire il matrimonio e conquistare finalmente il cuore dell’amata, Arturo si arruolerà nell’esercito americano, tornando nella Sicilia che aveva abbandonato per tentare la fortuna in America.

“Guardia del corpo” (1992) andrà in onda alle 21.00 su Iris. Un ex agente della CIA, ora guardia del corpo, di nome Frank Farmer, ha l’incarico di proteggere l’affascinante attrice Rachel Marron e suo figlio. La donna ha ricevuto diverse minacce da delle lettere anonime, così Farmer cerca in tutti i modi di tenere al sicuro l’attrice e il suo bambino. Nel cast Kevin Costner e Whitney Houston.

Il thriller “Cold Blood – Senza pace” (2019), con Jean Reno, verrà trasmesso alle 21.20 su Rai 4. Il protagonista della vicenda è Harry, un noto sicario che vive in una baita isolata nei pressi di un lago nella natura selvaggia canadese. La sua solitudine viene però interrotta dall’arrivo di una ragazza, feritasi dopo un incidente in motoslitta.

Stasera in tv, Sky Cinema 1 propone agli spettatori “American Animals” (2018), alle 21.15. Il film racconta la sensazionale storia vera di quattro universitari americani che, per rompere con la monotonia della quotidianità, progettano una rapina destinata a entrare nella storia. I protagonisti sono Spencer e il suo migliore amico Warren (Evan Peters), due studenti annoiati dalla loro esistenza monotona, che decidono di rubare dei manoscritti antichi dal valore inestimabile. Una scelta che cambierà le loro vite per sempre.

Ecco la programmazione di stasera nel dettaglio:

Prima serata

“N.C.I.S. Los Angeles” – Stagione 11 Episodio 17 su Rai 2 alle 21.05

“Cold Blood – Senza pace” su Rai 4 alle 21.19

“Jurassic World” su Italia 1 alle 21.20

“John Rambo” su Canale 20 Mediaset alle 21.04

“Pari e dispari” su Rete 4 alle 21.27

“Ti amo in tutte le lingue del mondo” su Cine 34 alle 21.00

“In guerra per amore” su Rai Movie alle 21.10

“Il paziente inglese” su Paramount Network alle 21.10

“Guardia del corpo” su Iris alle 21.00

“Big Bang Theory” – Stagione 6 Episodio 15 su Italia 2 alle 21.10

“Una tata per Natale” su La5 alle 21.10

“Lo straniero della valle oscura” su Cielo alle 21.20

“Timeless” – Stagione 1 Episodio 13 su Spike alle 21.30

“C.S.I. Scena del crimine” – Stagione 11 Episodio 15 su Top Crime alle 21.10

“Tutto in famiglia” su Rai Premium alle 21.20

“La legge della notte” su La2 alle 21.05

“Dr House” – Stagione 6 Episodio 6 su Sky Uno alle 21.15

“American Animals” su Sky cinema 1 alle 21.15

“Mother’s Day” su Sky Cinema Romance alle 21.00

“Io e mia sorella” su Sky Cinema Collection alle 21.15

“Gioco a due” su Sky Cinema Action alle 21.00

Seconda serata

“Kristen” su Rai 4 alle 22.56

“The chronicles of Riddick” su Canale 20 Mediaset alle 23.14

“Il paradiso all’improvviso” su Cine 34 alle 22.58

“Tempo instabile con probabili schiarite” su Rai Movie alle 23.20

“I soliti sospetti” su Paramount Network alle 00.20

“Montecristo” su Iris alle 23.46

“Oscure presenze” su Italia 2 alle 23.26

“Mamma che Natale da cani!” su La5 alle 22.50

“Vendetta e redenzione” su Spike alle 00.05

“Poirot sono un’assassina” su Top Crime alle 22.50

“Omicidi a Sandhamn” – Stagione 11 Episodio 1 su Giallo alle 23.30

“Romulus” su Sky cinema 1 alle 23.20

“La signora in rosso” su Sky Cinema Romance alle 23.05

“Stasera a casa di Alice” su Sky Cinema Collection alle 23.20

“Soldato Jane” su Sky Cinema Action alle 23.00