Titolo originale: Scoob

Regia: Tony Cervone

Cast: Zac Efron, Mckenna Grace, Mark Wahlberg, Gina Rodriguez, Amanda Seyfried, Jason Isaacs, Kiersey Clemons, Iain Armitage, Will Forte, Frank Welker, Ken Jeong, Ariana Greenblatt, Tracy Morgan, Pierce Gagnon

Genere: Animazione, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2020

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 14 maggio 2020

"Scooby!" è una commedia d'animazione prodotta dal Warner Animation Group e distribuita dalla Warner Bros. Pictures. Diretto da Tony Cervone e scritto da Kelly Fremon Craig da una storia originale di Matt Lieberman, rappresenta un riavvio della serie di film di Scooby-Doo ed risulta essere il primo film in CGI dell'universo Hanna-Barbera.

Per cinquant'anni, Scooby-Doo è stato un appuntamento fisso nella vita dei bambini amanti del mistero in tutto il mondo, ma come si è riunito per la prima volta questo gruppo?

Scooby!: il più grande mistero!

La prima avventura animata di Scooby-Doo per il grande schermo è la storia mai raccontata prima delle origini della banda. "SCOOB!" rivela il più grande mistero nella carriera di questo gruppo, ovvero come gli amici per la vita Scooby e Shaggy si sono incontrati per la prima volta e come si sono uniti ai giovani investigatori Fred, Velma e Daphne per formare il famoso Mystery Inc. Ma non finisce qui: con centinaia di casi risolti e avventure condivise, Scooby e la squadra affrontano in questo prequel anche un nuovo e grande mistero: un complotto per scatenare sul mondo l'ira del gigantesco cane fantasma Cerbero.

"Scooby!" vede interpretare le voci dei cinque inseparabili amici da Frank Welker (unico membro del cast originale, "Transformers - L'ultimo cavaliere" del 2017 di Michael Bay), Will Forte ("The Lego Movie" del 2014 di Phil Lord e Christopher Miller e "Nebraska" del 2013 di Alexander Payne), Zac Efron ("Ted Bundy - Fascino criminale" del 2019 di Joe Berlinger e "The Greatest Showman" del 2017 di Michael Gracey"), Gina Rodriguez ("Annientamento" del 2018 di Alex Garland) e Amanda Seyfried ("Attraverso i miei occhi" del 2019 di Simon Curtis e "Les Misérables" 2012 di Tom Hooper), mentre Tracy Morgan ("Boxtrolls - Le scatole magiche" del 2014 di Graham Annable e Anthony Stacchi), Ken Jeong ("Una notte da leoni 2" del 2011 di Todd Phillips), Jason Isaacs ("Harry Potter e la camera dei segreti" del 2002 di Chris Columbus), Kiersey Clemons e Mark Wahlberg nel ruolo degli altri personaggi animati classici.