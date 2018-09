Todd Phillips è uno sceneggiatore, regista e produttore cinematografico statunitense, padre della celebre trilogia “Una notte da leoni”. Divincolandosi da sempre tra film con stampo demenziale e parodie brillanti, nel 2006 ha ricevuto una nomination all’Oscar per Miglior Sceneggiatura non originale, per quel “Borat” scritto a quattro mani con lo stesso Sacha Baron Cohen.

Todd Phillips: libertà e sregolatezza made in USA

(New York, 20 Dicembre 1970)

Todd Phillips debutta giovanissimo, a ventitré anni. Primo frutto della sua carriera è il docufilm “Hated” (1993), incentrato sulla figura del controverso artista GG Allin e appassionato omaggio alla musica punk-rock. Seguono altri due documentari: in “Frat House”, vincitore nella propria categoria al Sundance Festival del 1998, vengono indagate le dinamiche torbide dietro la cultura delle confraternite nei college americani; il successivo “Bittersweet Motel” (2000) ruota attorno alla rock band Phish, particolarmente attiva negli anni Novanta.

L’approdo al cinema d’autore avviene nel 2000 stesso, quando dirige “Road Trip”, commedia politicamente scorretta divenuta piccolo cult tra gli appassionati del genere. Sulla scia di "American Pie" e altre opere dai toni demenziali divenute popolarissime proprio in quegli anni, scrive e realizza "Old School" (2003).

Todd Phillips: gli anni del successo

I primi germi del successo si palesano nel 2004, quando dirige Ben Stiller e Owen Wilson nella parodia dall’estetica anni ’70 “Starsky & Hutch”. È invece di due anni successivi il suo lavoro nella stesura della sceneggiatura di “Borat” (2006), opera per cui lascerà presto la sua posizione a causa di divergenze col regista, ma che gli varrà comunque una nomination all’Oscar alla Miglior Sceneggiatura non originale.

Due opere folgoranti lo consacrano tra i grandi della commedia americana: “Una notta da leoni” (2009) – primo episodio di una trilogia che verrà conclusa solamente nel 2013 -, con numeri esorbitanti al botteghino statunitense, e “Parto col folle” (2011), che vede, tra gli altri, Robert Downey Jr e Zach Galifianakis.

Dopo aver partecipato in veste di produttore alla realizzazione di “A Star Is Born” (2018), il debutto cinematografico della popstar Lady Gaga, dirige e scrive il cinecomic “Joker” (2019), film incentrato sull’omonimo cattivo della DC Comics.

Simone Stirpe