Lino Guanciale è un attore italiano conosciuto soprattutto per il ruolo di Guido Corso nella serie tv "Che dio ci aiuti". Ha iniziato la carriera artistica subito dopo la laurea in Lettere e Filosofia.

Lino Guanciale, l'esordio a teatro con " Romeo e Giulietta"

(Avezzano, 21 maggio 1979)

Lino Guanciale nasce e cresce ad Avezzano in Abruzzo. Suo padre è un medico e sua madre un'insegnate. Si diploma al liceo scientifico e poi frequenta la facoltà di Lettere e Filosofia laureandosi con il massimo dei voti. Subito dopo la laurea, si iscrive all'Accademia nazionale d'arte drammatica di Roma dove si diploma nel 2003. Inizia la carriera attoriale dal teatro recitando un ruolo nella rappresentazione "Romeo e Giulietta" diretto da Gigi Proietti.

Nel 2009 fa il suo esordio al cinema nel film "Io, don Giovanni" nel ruolo di Wolfgang Amadeus Mozart. Nello stesso anno prende parte alla pellicola cinematografica "La prima linea". L'anno successivo è al cinema con "Vallanzasca - Gli angeli del mare". Nel 2011 è presente in ben tre pellicole cinematografiche, "Il gioiellino", "Il sesso aggiunto" e "Il mio domani". Nello stesso anno fa anche l'esordio sul piccolo schermo nella fiction "Il Segreto dell'acqua". Nel 2012 prende parte alla fiction Rai, " Una grande famiglia" e torna al cinema con altre pellicole tra le quali "To Rome with Love" di Woody Allen.

Lino Guanciale: la popolarità con "Che Dio ci aiuti"

Nel 2013 arriva il ruolo che gli dà la grande popolarità. Lino Guanciale, infatti, entra nel cast della fortunata serie tv "Che Dio ci aiuti" dove interpreta l'avvocato Guido Corsi al fianco di Elena Sofia Ricci. Personaggio a cui presterà il volto fino al 2017, quando mette fine alla sua esperienza nella fiction. Nel 2015 recita al fianco di Miriam Leone nella fiction "La dama Velata" e nel 2016 è il protagonista della fiction "Non dirlo al mio capo" dove veste i panni dell'avvocato Enrico Vinci. Nello stesso anno entra nel cast de "L'allieva" interpretando il medico legale Claudio Conforti. Nel 2017 è nella fiction di successo di Rai due "La porta rossa" ed è anche al cinema con " La casa di famiglia". Nel 2018 è protagonista del film "Arrivano i prof" e nel 2019 conduce la rubrica "La panchina di Lino" su Radio 2.

Canale Antonietta