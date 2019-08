Questa settimana di agosto porta nelle nostre sale cinematografiche cinque nuovi film, tra questi anche lo spin-off di una delle saghe più longeve del cinema.

Film al cinema dall’8 agosto: i più attesi

Dopo la bellezza di otto film arriva nelle nostre sale il primo spin-off della saga nata nel 2001 “Fast & Furious”. Diretto da David Leitch con Dwayne Johnson, Jason Statham e Idris Elba protagonisti “Fast & Furious – Hobbs & Shaw” segue la storia dell’agente di sicurezza diplomatica degli Stati Uniti Luke Hobbs e dell’ex veterano delle forze speciali, poi diventato un criminale, Deckard Shaw. I due daranno vita a un’improbabile alleanza per sconfiggere un pericolo ancora più terribile di quelli visti fino ad ora.

Per gli appassionati dei disaster movie esce oggi al cinema “The Quake – Il terremoto del secolo” un film di John Andreas Andersen. La pellicola segue la vicenda personale di Kristian e della città dove vive, Oslo, sia durante il preallarme per il terremoto, che nei momenti successivi.

Film al cinema dall’8 agosto: le altre uscite

“Sangue nella bocca” è un film drammatico prodotto tra Argentina e Italia diretto da Hernàn Belòn. La pellicola segue la storia di Ramòn Alvia, un pugile quarantenne di Buenos Aires che, dopo aver vinto molti titoli, decide di ritirarsi e di dedicarsi alla famiglia. Tutto viene messo in discussione quando conosce Débora, una ragazza colombiana che si allena nella sua palestra.

“Il sole è anche una stella” è un film basato sul bestseller omonimo del 2016 scritto da Nicola Yoon. Protagonista della storia è Natasha Kingsley, una ragazza nata in Giamaica. In un magico giorno a New York incontra Daniel Bae, un giovane romantico di cui lei si innamora all’istante. Sin da subito, il loro rapporto va a gonfie vele ma il destino non è dalla loro parte. Infatti da un giorno all’altro Natasha e la sua famiglia potrebbero essere espulsi dal paese per via del loro permesso di soggiorno.

“Goldstone – Dove i mondi si scontrano” è un film australiano diretto da Ivan Sen con Alex Russell, Jacki Weaver e David Wenham protagonisti. Jay Swan è un detective di origini aborigene che viene mandato nella città mineraria del deserto australiano chiamata Goldstone. L’uomo deve far luce sulla scomparsa di una giovane asiatica. Arrivato sul posto però dovrà scontrarsi con tutto l’establishment della città trovando l’aiuto però di altri aborigeni.

08/08/2019

Tomas Barile