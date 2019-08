Titolo originale: Sangre en la boca

Regia: Hernàn Belòn

Cast: Leonardo Sbaraglia, Eva De Dominici, Erica Banchi, Osmar Núñez, Claudio Rissi, Benicio Mutti Spinetta, Camila Zolezzi, Aldo Onofri, Richard Wagener, Diego Chaves, Érica Farías, Pablo Paoliello, Osvaldo Príncipi

Genere: Drammatico, colore

Durata 97 minuti

Produzione: Italia, Argentina, 2017

Distribuzione: Cinedea srl

Data di uscita: 8 agosto 2019

"Sangue nella bocca" è un film drammatico del 2017 diretto da Hernàn Belòn, già regista nel 2011 della pellicola "El Campo".

Sangue nella bocca: la storia

"Sangue nella bocca" segue la storia di Ramòn Alvia, un pugile quarantenne di Buenos Aires che, dopo aver vinto molti titoli, decide di ritirarsi e di dedicarsi alla famiglia.

La sua scelta viene messa in discussione quando conosce Débora, una ragazza colombiana che si allena nella sua palestra.

I due vengono coinvolti in una passionale e torrida relazione, che spinge l'uomo ad abbandonare la famiglia e a risalire sul ring. Ramòn vince l'ennesimo combattimento e allena la giovane pugile per la quale ha perso la testa, finchè non accetta di gareggiare un'ultima volta per il titolo.

Il cast del film

Protagonista di "Sangue nella bocca" è Leonardo Sbaraglia che interpreta Ramòn Alvia, pugile professionista di Buenos Aires. L'attore argentino è stato diretto nel 2019 da Pedro Almodóvar in "Dolor Y GLoria", in cui ha recitato accanto ad Antonio Banderas. Insiene a lui figurano nel cast Eva De Dominici nel ruolo di Débora ed Erica Banchi in quello della moglie di Ramòn.

Il film è distribuito nelle sale italiane da Cinedea Srl.