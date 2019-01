Titolo originale: The Sun Is Also a Star

Regia: Ry Russo-Young

Cast: Yara Shahidi, Gbenga Akinnagbe, Charles Melton, Jake Choi, Cathy Shim, Keong Sim, Camrus Johnson, Miriam A. Hyman, Assibey Blake

Genere: Drammatico, colore

Durata: n/d

Produzione: USA , 2019

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 9 agosto 2019

“Il sole è anche una stella” segue le vicende di Natasha Kingsley, una ragazza nata in Giamaica. In un magico giorno a New York incontra Daniel Bae, un ragazzo romantico di cui lei si innamora all'istante. Sin da subito, il loro rapporto va a gonfie vele ma il destino non è dalla loro parte. Infatti da un giorno all’altro Natasha e la sua famiglia potrebbero essere espulsi dal paese per via del loro permesso di soggiorno. La ragazza lotterà con tutte le sue forze per rimanere e per difendere i sentimenti che prova per Daniel.

Il sole è anche una stella: la forza dell’amore

“Il sole è anche una stella” è un film basato sul besteseller omonimo del 2016 scritto da Nicola Yoon, un’autrice americana-jamaicana famosa in tutto il mondo per il suo primo besteseller “Noi siamo tutto”. Da questo libro era arrivato poi l’adattamento cinematografico omonimo con Amandla Stenberg e Nick Robinson protagonisti.

“Il sole è anche una stella” è stato scritto da Tracy Oliver, già autore della serie “black-ish” e dei film di Malcolm D. Lee, “La bottega del barbiere 3” nel 2016 e “Il viaggio delle ragazze” nel 2017. La regista della pellicola è Ry Russo-Young, autrice di film come “Nobody Walks” nel 2012 e “Prima di domani” nel 2017 con Zoey Deutch protagonista.

Per interpretare la ragazza jamaicana Natasha è stata chiamata Yara Shahidi, vista nella serie “black-ish” in cui interpreta Zoey e nel film “Smallfoot - Il mio amico delle nevi” in cui prestava la sua voce nella versione originale per il personaggio di Brenda. Accanto a lei nel ruolo di Daniel troviamo Charles Melton, star della serie rivelazione “Riverdale” in cui interpreta Reggie Mantie.

Le riprese del film sono iniziate nel mese di giugno del 2018. Nello stesso mese si sono uniti al cast Miriam A. Hyman nel ruolo della mamma di Natasha e Cathy Shim nel ruolo dell’immigrata coreana Min Soo Bae.