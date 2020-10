In questa seconda settimana del mese di ottobre sono in uscita nelle nostre sale cinematografiche sette nuovi film.

Film al cinema dal 8 ottobre: i più attesi

Questa settimana segna il ritorno in sala di Gerard Butler nel disaster movie firmato Ric Roman Waugh “Greenland”. Quando una cometa sta per piombare sulla terra, distruggendo ogni cosa, John cerca in tutti i modi di salvare la propria famiglia. Da qui inizierà un viaggio tra fuoco e fiamme in un volo che potrebbe essere la loro unica speranza.

“Creators – The Past” è un film di fantascienza italiano diretto da Piergiuseppe Zaia con un cast che comprende giovani attori italiani affiancati ad attori come Gerard Depardieu e William Shatner. La pellicola si riallaccia direttamente alla famosa profezia dei Maya, in questo mondo fantastico queste parole hanno un fondo di verità, in quanto non c’è ancora stata nessuna Apocalisse ma i principali pianeti dell’Universo si sono allineati in modo tale da generare strane vibrazioni.

Film al cinema dal 8 ottobre: film italiani

Oltre al già citato sopra, sono in uscita da oggi al cinema altri tre film nostrani.

Film di chiusura al recente Festival di Venezia esce questa settimana “Lasciami andare” diretto da Stefano Mordini con Stefano Accorsi, Valeria Golino e Serena Rossi protagonisti. Marco e Anita sono una coppia in attesa del loro primo figlio. La comparsa di una misteriosa donna però darà inizio ad una storia misteriosa legato al primo figlio scomparso dell’uomo.

“Paradise – Una nuova vita” è il primo film del regista triestino Davide Del Degan. La pellicola segue le vicende di Calogero un siciliano che vende granite. Un giorno assiste a un omicidio di mafia e decide di fare qualcosa che non tutti avrebbero il coraggio di fare: testimoniare. Per questo motivo Calogero viene mandato, sotto il programma protezione testimoni, tra le montagne del Friuli. Qui per un caso fortuito incontrerà il killer, anche lui diventato un collaboratore di giustizia.

“Divorzio a Las Vegas” è una commedia romantica diretta da Umberto Riccioni Carteni con Giampaolo Morelli, Andrea Delogu e Ricky Memphis protagonisti. Lorenzo ed Elena durante una vacanza studio sotto effetto di LSD si sposano a Las Vegas. Dopo vent’anni senza vedersi i due sono costretti a tornare in segreto nella città del Nevada per separarsi e annullare il loro matrimonio.

Film al cinema dal 8 ottobre: film esteri

Dalla Francia arriva la commedia “Un divano a Tunisi” opera prima della regista Manèle Labidi. In Tunisia dopo la primavera araba risulta ancora difficile per una donna aprirsi un proprio studio. Selma una giovane psicanalista cresciuta a Parigi decide così di tornare nella sua città natale accettando una sfida quasi impossibile da compiere.

“Sull’infinitezza” è un film svedese diretto e sceneggiato da Roy Andersson. Una soave voce femminile racconta storie di diverse realtà. Attraverso una serie di momenti apparentemente banali, si compiono delle riflessioni esistenziali sulla vita, sul suo splendore, sulla sua crudeltà e sulla sua banalità.

08/10/2020

Tomas Barile