Regia: Piergiuseppe Zaia

Cast: William Shatner, Gérard Depardieu, Bruce Payne, Eleonora Fani, Jennifer Mischiati, Marc Fiorini, Pellek, Pete Antico, Kristina Pimenova, Mauro Biglino

Genere: Fantascienza, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2020

Distribuzione: 3OHolding - Artuniverse

Data di uscita: n/d

Il regista Piergiuseppe Zaia porta sul grande schermo il mondo della fantascienza all’italiana con il suo ambizioso progetto “Creators - The Past”.

Creators - The Past: divinità intergalattiche e profezie

“Creators - The Past” si riallaccia direttamente alla famosa profezia dei Maya secondo la quale il mondo sarebbe finito nel 2012 a causa di qualche cataclisma. In questo mondo fantastico queste parole hanno un fondo di verità, in quanto non c’è ancora stata nessuna Apocalisse ma i principali pianeti dell’Universo si sono allineati in modo tale da generare strane vibrazioni.

A causa di questo, Lord Ogmha dedice di riunire il Concilio Galattico, formato da otto membri rappresentanti di otto pianeti. Il Concilio delibera che sia necessario riequilibrare l’Universo, ma per farlo i creatori hanno bisogno di speciali artefatti che contengono la memoria genetica dei loro rispettivi pianeti.

L’artefatto della Terra è andato perduto, quindi i protagonisti sono costretti a imbarcarsi in un’avventura per ritrovarlo.

Cast e produzione

Il cast di “Creators - The Past” rappresenta in toto la scommessa di Zaia: attori di svariate parti del mondo, compresi talenti nostrani, recitano fianco a fianco in un’opera che si propone sin da subito come sfidante della fantascienza mainstream targata rigorosamente Hollywood.

Da un lato ci sono infatti personalità di spicco del cinema oltremare come William Shatner (“A Christmas Horror Story”, 2015); il veterano del cinema italiano Gérard Depardieu (“Qualcosa di meraviglioso”, 2019); Bruce Payne (“Getaway”, 2013).

Dall’altro emergono figure italiane come la debuttante Eleonora Fani; Jennifer Mischiati (“Aspettando la Bardot”, 2019); Marc Fiorini (“Aquile Randagie”, 2019).

Il film è distribuito dalla 3OHolding - Artuniverse.